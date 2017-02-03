جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

تناولت الصحف الصادرة اليوم الجمعة في منطقة شرق أوربا مواضيع متنوعة من بينها قمة الاتحاد الأوربي بمالطا والتدخل الروسي في سورية علاوة على قضايا متنوعة اقتصادية وسياسية.

فقد اهتمت الصحف البولونية بالتداعيات السياسية لقضية اتهام الرئيس البولوني الأسبق ليس فاليشا بالتعاون مع جهات أمنية قبل تحمله مسؤولية الرئاسة بالبلاد بداية تسعينات القرن الماضي، اضافة الى اهتمامها بالابحاث الجارية للكشف عن اسباب وفاة مواطن بولوني بألمانيا ك”قضية رأي عام وطني “.

وكتبت صحيفة “فاكط ” أن “الحديث عن قضية ليس فاليشا لا تحتمل اكثر من تفسيرين ،فإما أن المسألة تبقى تجنيا على شخصية سياسية مرموقة بصمت تاريخ بولونيا الحديث وساهمت نضالاته بقسط وافر في بناء دولة بولونيا المؤسساتي وتستوجب الاحترام والتقدير ،وإما أن المسألة لا يمكن وضعها الا في خانة الحسابات السياسية بين أطراف سياسية وصلت شرارتها الى شخص شكل دائما مصدر اعتزاز وافتخار للشعب البولوني” .

واعتبرت أن التداول في هذا الموضوع “يتطلب التبصر والحكمة قبل إصدار الاحكام، احتراما لتاريخ بولونيا والشخصيات التي أثرت في التحول الديمقراطي بالبلاد وكذا إنصافا للسياسيين ،الذين وضعوا اللبنات الاولى لتحرير البلاد من القيود الايديولوجية”.

ومن جهتها، تطرقت صحيفة “رزيشبوسبوليتا” الى الابحاث الجارية للكشف عن أسباب مصرع مواطن بولوني قبل نحو شهرين بألمانيا دون أن يطلع الرأي العام البولوني على نتائج هذه الابحاث لمعرفة الأسباب الكامنة وراء هذا الحدث المأساوي .

ورأت أن المسألة لا تعد حادثا عابرا بقدر ما هو “حدث ليس بالعادي يتطلب الكشف عن أسبابه ،احتراما لمشاعر الشعب البولوني وتقديرا للعلاقات المؤسساتية التي تجمع بولونيا بألمانيا”.

وفي نفس السياق ،اعتبرت صحيفة “سوبير إكسبريس” أن التأخر في الكشف عن نتائج البحث بعد مرور حوالي شهرين عن وقوع الحادث “تطرح المؤسسات المعنية بالبلدين للمساءلة، والدعوة مفتوحة باستعجال لإبلاغ الرأي العام عن خبايا الحادث، خاصة وأن العديد من الشكوك تحوم حول أسباب مقتل المواطن البولوني”.

وأبرزت الصحيفة أن القضية “تتعدى الى حد بعيد مستوى الحدث العابر لطرح سؤال عريض على نجاعة ومستوى التعاون القائم بين المؤسسات القانونية والامنية البولونية والالمانية “، معربة عن أملها في أن يقفل هذا الموضوع بشكل نهائي بنشر نتائج الابحاث وتحديد الاسباب الكامنة وراء وقوع الحادث المأساوي وكذا من يقف وراء هذا الفعل الاجرامي.

وفي اليونان كتبت (كاثيمينيري) أن الوكالة الاوربية لمراقبة الحدود (فرونتيكس) نشرت ثمانية ضباط على الحدود بين اليونان وجمهورية يوغسلافيا السابقة لمقدونيا لمراقبة والسيطرة على تدفقات اللاجئين والمهاجرين.

وأضافت أن الضباط الثمانية يقومون بأعمال الدورية والمراقبة وذلك ابتداء من يوم أمس الخميس، في هذه المنطقة التي تعرف عادة بنشاط عصابات التهريب.

صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن قادة الاتحاد الاوروبي سيعقدون اليوم الجمعة في مالطا قمة تهيمن عليها مسألة الهجرة خصوصا انطلاقا من السواحل الليبية والمخاوف من تداعيات سياسة الرئيس دونالد ترامب على مستقبل أوروبا.

وأضافت أن وصول ترامب الى البيت الابيض سيدفع القادة الاوروبيين إلى بحث الحاجة الى توحيد الصفوف وسط قلقهم بشأن التزام ترامب بالحفاظ على التحالف التاريخي بين ضفتي الأطلسي.

ونقلت الصحيفة تصريحا لرئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك جاء فيه أن ترامب إلى جانب روسيا والصين والاسلام المتطرف والشعبوية في الداخل الاوروبي، كلها عناصر تشكل اكبر “تهديدات” للاتحاد الاوربي خلال 60 عاما من تأسيسه.

وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) أن موسكو اقترحت ضم مصر إلى ترويكا الوسطاء بشأن التسوية السورية، وأن هذه المبادرة الروسية لقيت ترحيبا في كل من دمشق والقاهرة، ولم تحظ بالترحيب في أنقرة.

وذكرت الصحيفة أن روسيا ترى أنه أصبح من الضروري ضم مصر إلى مجموعة الوسطاء الثلاث، التي تتألف من روسيا، إيران وتركيا للمشاركة في التسوية السورية، بيد أن هذه الفكرة تعرضت للانتقاد من الجانب التركي، في حين أن الجانبين السوري والمصري أكدا أنه ستكون لهذه المبادرة الروسية نتائج إيجابية على صعيد الحل السياسي للأزمة السورية.

ونقلت عن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جباروف، قوله إن تعزيز دور القاهرة سوف يكون مفيدا في التسوية السورية، معتبرا أن “هذه الخطوة ستكون صحيحة، لأن مصر أثبتت أنها عدو لدود للتطرف الإسلامي. بالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير مما يجمع بين سوريا ومصر، كما أن القاهرة مهتمة جدا بسيادة الأمن والسلام في سوريا، كما أن القضاء على تنظيم “داعش” أمر حيوي بالنسبة إليها.

وفي تعليقه على رفض تركيا مشاركة مصر في فريق وسطاء الملف السوري، ألمح عضو مجلس الاتحاد (الشيوخ) بالقول إن “هناك لحظات في الحياة، تفرض عليك نسيان الأحقاد والخلافات القديمة، وذلك عندما يعترض طريقك شر أكبر، على غرار “داعش”.

من جهتها، أفادت صحيفة (دو موسكو تايمز) أن الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو أعرب عن عزمه إجراء استفتاء حول انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك خلال مقابلة مع الصحيفة الألمانية ” برلينر مورغن بوست”.

ونقلت عن بوروشينكو قوله ” قبل أربع سنوات، دعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي 16 بالمئة من السكان، بينما الآن ازدادت هذه النسبة إلى 54 بالمئة. وبصفتي رئيسا للدولة يسترشد بآراء شعبه، سوف أجري استفتاء حول الانضمام للناتو وفي حال صوت الأوكرانيون لصالح هذا الخيار سوف أبذل كل جهد ممكن لنيل العضوية في حلف شمال الأطلسي “.

وفي النمسا تناولت (ذي بريس) إعلان عدد من الجمعيات المسلمة عن تنظيم مظاهرة في فيينا يوم غد السبت للاحتجاج ضد مشروع منع الحجاب في الاماكن العمومية في البلاد.

وأضافت انه يتوقع مشاركة قرابة الالف شخص في هذه المظاهرة التي ستنظم بالقرب من مبنى المستشارية والرئاسة في وسط فيينا، مشيرة الى أن هذا المشروع المثير للجدل سيقدم نهاية مارس المقبل للتصويت في الغرفة السفلى للبرلمان. ويتضمن القانون غرامة من 150 اورو ضد كل امرأة تحمل الحجاب في الشارع.

صحيفة (ذي بريس) ذكرت ان وزير الداخلية وولفغانغ سوبوتكا يعتزم الحد من أعداد المظاهرات وذلك للحفاظ على مصالح التجار في الاماكن التي تشهد المظاهرات والتي تؤثر على تجارتهم وتعرقل حركة السير. وأضافت الصحيفة أن الوزير يتوقع رفع مدة طلب الترخيص الى 72 ساعة بدل 24 ساعة والتقليص من فضاء المظاهرة.

وفي تركيا كتبت (ديلي صباح) ان رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، دعا نظيره اليوناني، أليكسيس تسيبراس، لإعادة النظر في قرار بلاده الخاص بعدم تسليم الانقلابيين الأتراك الموجودين على أراضيها، غير أنه لم يتلق أي رد من نظيره اليوناني حتى الآن.

واعتبر يلدريم قرار القضاء اليوناني الرافض لتسليم الانقلابيين الثمانية “خيبة أمل” مضيفا أن “الجانب اليوناني ربما يريد أن يزيد التوتر مع تركيا بشكل متعمد”، كما شدد على ضرورة الابتعاد عن المشاكل، وإجراء لقاءات بين الطرفين، والتركيز على المستقبل والمصالح المشتركة للبلدين.

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