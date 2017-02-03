قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

انصب اهتمام الصحف الصادرة بمنطقة أمريكا الشمالية بالسياسة الخارجية للإدارة الأمريكية الجديدة، وبتخلي حكومة ترودو عن مشروع إصلاح النظام الانتخابي في كندا.

وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس دونالد ترامب بصدد إرساء مقاربة مختلفة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الخارجية، وهي مقاربة تتميز بالقطيعة مع الدبلوماسية التقليدية، مبرزة أن رئيس السلطة التنفيذية الأمريكية عهد باتخاذ القرار إلى دائرة صغيرة من معاونيه الذين مروا أصلا إلى العمل من أجل “بلورة” المقاربة الجديدة : أمريكا أولا.

ولاحظت الصحيفة أنه بعد ساعات قليلة من تأكيد مجلس الشيوخ تعيين كاتب الدولة الجديد ريكس تيلرسون، قام مستشار ترامب للأمن القومي، مايكل فلين، بظهور مفاجئ خلال المؤتمر الصحفي للبيت الأبيض من أجل توجيه رسالة تحذير “جافة” لإيران تتعلق باختبارها الأخير لعملية إطلاق صواريخ باليستية.

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المستشار الأمريكي أبرز أن إدارة ترامب ستغير المسار الذي اتخذته إدارة أوباما، التي فشلت، بحسبه، في مواجهة بالقوة الكافية “للإجراءات المؤذية” لطهران.

بالنسبة للصحيفة، فإن الرئيس الجديد للدبلوماسية الأمريكية، تيلرسون انضم للإدارة بعد الأيام الأولى المضطربة التي شهدت تغييرا كبيرا في المواقف بشأن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وكذا المواقف التي قطعت مع عقيدة أوباما، مضيفة أن ظهور شخصيات مثل فلين وكبير الاستراتيجيين ستيفان بانون يثير تساؤلات بخصوص قدرة تيلرسون، الذي ينظر إليه كجمهوري معتدل، على أن يكون له تأثير داخل الإدارة الجديدة.

في السياق ذاته، كتبت صحيفة (بوليتيكو) أن تيلرسون يتولى مهامه في وقت تعيش فيه البلاد على إيقاع معارضة متنامية للمرسوم المناهض للهجرة الذي وقعه دونالد ترامب، مشيرة إلى أن كاتب الدولة الأمريكي الجديد سيواجه أياما صعبة حيث سيشرف على الخصوص على حوالي ألف من الدبلوماسيين الذين وقعوا وثيقة يعبرون خلالها عن رفضهم للمرسوم.

من جهة أخرى، كتبت (دو هيل) مقال رأي وقعته ماريا كاردونا، جاء فيه أنه يجب على الديمقراطيين معارضة ترشيح القاضي المحافظ نيل غورساتش، معتبرة أن هذا الأخير قد يكون مؤهلا ويحظى باحترام كبير، ولكن لا ينبغي تأكيد تعيينه لشغل منصب في المحكمة العليا.

وأشارت كاتبة المقال إلى أن القاضي لا ينبغي أن يتمتع بالأغلبية المطلوبة لتأكيد تعيينه، كما كان الحال مع المرشح المقترح من قبل باراك أوباما، وهو المرشح الذي كان يحظى باحترام ويتميز بالكفاءة، مضيفة أن الديمقراطيين عليهم تدقيق مواقف غورساتش.

بكندا، كتبت (لابريس) أن رئيس الوزراء جوستان ترودو، الذي اعتبر أنه لم يكن هناك إجماع في وسط السكان حول إصلاح نظام الاقتراع، سحب من وزيرة المؤسسات الديمقراطية الجديدة كارينا غولد ولاية تغيير النظام الحالي كما وعد خلال الحملة الانتخابية.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة خاصة متعددة من مجلس العموم كان قد أوصت الحكومة، في دجنبر الماضي، باختيار طريقة التمثيل النسبي وإجراء استفتاء وطني حول هذا الخيار، مذكرة بأن المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الجديد في مجال الإصلاح الديمقراطي، ناثان كولين، وصف ترودو بـ”الكاذب” مشددا على أن الليبراليين يحاولون إيجاد أي عذر، مهما كان، للتبرير أمام الكنديين.

وتحت عنوان “وعد منكوث”، قالت (لودروا) إن جوستان ترودو أرسل منذ أشهر إشارات واضحة بعدم الارتياح بخصوص إصلاح النظام الانتخابي.

بدورها، كتبت (لودوفوار) أن ترودو قد تخلى تماما عن أي محاولة لإصلاح نظام الاقتراع، مشيرة إلى أن الوعد كان يرغب في أن تكون انتخابات 2015 الأخيرة التي تجرى في ظل النظام الحالي، وهو نظام الاقتراع الأحادي الإسمي الأغلبي في دورة واحدة.

من جهتها، أبرزت (لو جورنال دو مونريال) أن ترودو تخلى عن الوعد الرسمي لإجراء إصلاح شامل للنظام الانتخابي، مضيفة أن حكومته الأغلبية لم يعد لديها أي مصلحة في تدمير نظام الاقتراع الذي بفضله تولى السلطة.

بالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن رئاسة الجمهورية نفت أن يكون الرئيس الأمريكي دونالد قد هدد، في المكالمة الهاتفية التي أجراها معه الرئيس انريكي بينيا نييتو، يوم الجمعة الماضي، بإرسال قوات إلى المكسيك، مضيفة أن المتحدث باسم الرئاسة، إدواردو سانشيز، قال إن هذا الأمر ”غير صحيح على الاطلاق”.

أما صحيفة (ال يونيفرسال) فأبرزت أن التحويلات المالية العائلية التي بعث بها المكسيكيون في الخارج، وخاصة من الولايات المتحدة، بلغت 26 مليارا و970 مليون دولار في سنة 2016، حسب البنك المركزي المكسيكي.

وأضافت الصحيفة أن هذا الرقم هو الأعلى منذ سنة 2007، عندما تلقت البلاد ما مجموعه 26 مليارا و59 مليون دولار، وهي السنة التي سجلت بعدها بداية تراجع التحويلات المالية في أعوام 2008 و2009 و2010.

ببنما، أبرزت صحيفة (بنما أمريكا) أن تباطؤ النمو الاقتصادي أصبح يرخي بظلاله على العديد من القطاعات الأساسية بالبلد، مبرزة في هذا الصدد أن شركات كبرى ببنما اضطرت إلى الإعلان مؤخرا عن تسريح عدد من عمالها.

وأضافت أن القطاع المصرفي، الذي كان يعد أحد محركات النمو الأساسية لاقتصاد بنما القائم على قطاع الخدمات، شهد إعلان بعض الأبناك عن تسريح بعض المتعاونين بعد تراجع أدائها خلال سنة 2016، موضحة أن الأبناك أقرت أن الأمر يتعلق بـ”إجراء مؤقت لاستعادة التنافسية. حينما تكون هناك أزمة، تحصل اقتطاعات”.

في موضوع ذي صلة، نشرت صحيفة (لا إستريا) تحذيرات تقرير صادر عن مركز التنمية الدولية التابع لجامعة هرفارد الأمريكية يحذر من مخاطر تباطؤ النمو واستمرار التفاوتات في المجتمع على مستقبل البلد، موضحة أنه رغم معدلات النمو التي حققها الاقتصاد في العشرية الماضية، ما زالت بنما تعتبر من بين أكثر بلدان العالم من حيث التفاوتات وسوء توزيع الثروة.

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