مساعداتٌ لمواجهة آثار البرد تصل عائلاتٍ بصفرو

استفادت، يوم الخميس، 100 عائلة تنتمي لعدد من الدواوير بجماعة تازوظة التابعة لإقليم صفرو، من مساعدات غذائية وأغطية في إطار قافلة تضامنية تم إطلاقها خلال هذه الفترة من أجل دعم ومساعدة الساكنة على مواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة.

وشملت هذه المبادرة التضامنية، التي تم إطلاقها تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق الجبلية والنائية وفك العزلة عنها، توزيعَ مجموعة من المواد الغذائية والأغطية والألبسة الشتوية.

كما همت هذه العملية الإنسانية، التي ساهمت في إنجازها جمعية إقليم صفرو للمساعدة الاجتماعية وجمعية النور لأرباب المقالع بشراكة مع عمالة إقليم صفرو، إقامة نقطة طبية لتقديم فحوصات طبية لفائدة الساكنة وتوزيع مجموعة من الأدوية الخاصة بالأمراض الموسمية والتشخيص المبكر لسرطان الثدي لفائدة نساء ساكنة صفرو.

وقد عرف إقليم صفرو خلال موسم البرد الحالي مجموعة من العمليات ذات الطابع الإنساني والتضامني أشرفت عليها عمالة الإقليم بتنسيق مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة وفعاليات المجتمع المدني في إطار الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والعلاجية اللازم اتخاذها لمواجهة آثار موجة البرد بالمناطق الجبلية وفك العزلة عن سكان هذه المناطق.

الوسوم: الملكية

