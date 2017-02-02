مدرب جزائري: انْدهشتُ لروعة مستوى “الأسود”

تحدث الإطار الجزائري رابح سعدان، عن جوانب كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بالغابون، حيث تطرق إلى نتائج المنتخبات العربية التي أقصيت من المنافسة القارية، مستثنيا الحديث عن منتخب بلاده، لتفادي إثارة حساسية الكثيرين، على اعتبار أن المنتخب الجزائري يمر من مرحلة صعبة، تتوخى وضع مصلحة الكرة الجزائرية فوق كل اعتبار، والوقوف وقفة رجل واحد وراء “الثعالب”.

وعبر رابح سعدان في تصريحات صحفية، عن اندهاشه للمستوى الرائع الذي ظهر به المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، على الرغم من إقصاءه من دور ربع النهائي على يد المنتخب المصري، إذ اعتبره اكتشاف الدورة الحالية من “الكان” المقامة بالغابون، مشيدا في الوقت ذاته بالعمل الكبير الذي أنجزه المدرب الفرنسي هيرفي رونار في ظرف لا يتجاوز السنة.

وأكد المدرب السابق للمنتخب الجزائري، أنه استحال على العديد من “النجوم”، البروز خلال “الكان” كما كان متوقعا، بالنظر إلى عوامل عديدة، تعود إلى الأساليب الخططية للمنتخبات المشاركة التي اعتمدت على اللعب الجماعي والالتزام الدفاعي، بالإضافة إلى عامل المناخ الذي يتميز بالحرارة والرطوبة، وحالة الملاعب التي لا تسمح للاعبين بإظهار مهاراتهم الفنية.

وعاد رابح سعدان، للحديث عن سبب إقصاء المنتخب التونسي من الدور الأول، حيث أوضح أن الأمر يتعلق بالإرهاق الذي نال من اللاعبين، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال مباراة السنغال والجزائر، وهو الشيء الذي جعلهم ينهارون أمام بوركينافاسو ويتلقون هدفين من الفريق الخضم.

وتوقع المتحدث ذاته، سيطرة سنغالية على الكرة الإفريقية في قادم السنوات، شريطة حفاظ المجموعة على استقرارها ومواصلة العمل على النحو الذي ظهرت به في التظاهرة الإفريقية، فيما نوه بأداء منتخب الكونغو الديموقراطية، الذي يستحق العبور هو الآخر لولا بعض أخطاء لاعبيه الساذجة خلال المباراة الحاسمة أمام منتخب غانا.

وعن مباراة اليوم، التي ستجمع بين منتخب غانا والكاميرون، كشف “الشيخ” سعدان، أن المواجهة ستكون في غاية الصعوبة بين منتخبان يأملان العبور إلى النهائي، إذ يمتلك الكاميرون طاقات شابة أثبتت قوتها وجدارتها داخل التشكيلة، فيما منتخب غانا يتميز بالاستقرار وخبرة لاعبيه، مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بنتيجة هذه المواجهة، بعدما كان قد رشح المنتخب المصري لبلوغ نهائي “الكان”.

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