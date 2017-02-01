تعويضات “عطالة النواب” تجمع العماري ببرلمانييه

يعقد حزب الأصالة والمعاصرة، يوم غد الخميس، بمجلس النواب، اجتماعا يضم قيادات الحزب إلى جانب البرلمانيين المحسوبين عليه بكل من الغرفتين الأولى والثانية.

وحسب مصدر من حزب الأصالة والمعاصرة، فإن هذا اللقاء، الذي سيترأسه الأمين العام إلياس العماري، سينصب على مناقشة كيفية تفعيل قرارات المجلس الوطني الأخير الذي عقد بمدينة بوزنيقة نهاية الأسبوع الماضي.

وشدد مصدر هسبريس على أن اللقاء سيتضمن أيضا مناقشة قضية تنازل نواب حزب الأصالة والمعاصرة عن تعويضاتهم الخاصة بالفترة التي كان فيها مجلس النواب في عطالة بسبب “البلوكاج الحكومي”.

ومن المنتظر، حسب المصدر نفسه، أن يتم الحديث عن السبل القانونية التي ستتيح للنواب البرلمانيين التخلي عن تعويضاتهم التي تلقوها خلال الأشهر الأربعة التي كان فيها المجلس في عطالة.

وذهب مصدر هسبريس إلى التأكيد على أن الحزب يبحث إمكانية إنشاء حساب بنكي تودع فيه التعويضات التي تلقاها النواب البرلمانيون، على اعتبار أنه من غير الممكن إرجاعها إلى المجلس.

كما سيبحث الحزب، في هذا اللقاء، كيفية التعامل مع حالة النواب البرلمانيين الذين كانوا ينتمون إلى قطاع الوظيفة العمومية، الذين فقدوا أجرتهم الشهرية منذ انتخابهم في السابع أكتوبر، خاصة أن عددا منهم من كان في قطاع التعليم ولا يتوفر على بديل ماديّ آخر في حال ما قرر عدم التوصل بهذا المبلغ.

وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر دعوة جميع نوابه بالغرفة الأولى إلى التنازل عن تعويضاتهم الشهرية عن الفترة السابقة التي كان خلالها المجلس في حالة عطالة.

هذا القرار، حسب بلاغ سابق لـ”البام”، يأتي “إيمانا من حزب الأصالة والمعاصرة بمبدأي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والأجر والتعويض المستحق مقابل العمل، حيث يعتبر الحزب أن التعويضات الشهرية للنواب لا تكون مستحقة إلا ابتداء من تاريخ الشروع في أداء المهام البرلمانية التي انتخب لأجلها النواب من لدن المواطنات والمواطنين”.

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