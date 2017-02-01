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شرطة تيكوين توقف مروّج مخدرات بوادي سوس

المصدر:  | 1 فبراير 2017 | حوادث |

ألقت العناصر الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة لتكيوين، اليوم الأربعاء، القبض على شخص يعمل على ترويج المخدرات بجنبات وادي سوس.

مصادر أمنية أكدت لهسبريس أنه جرى إيقاف المشتبه فيه الملقب بــ”سنيدة”، الذي ينحدر من أحد دواوير جماعة الدراركة والذي يعد “أحد أخطر العناصر الإجرامية المتخصصة في ترويج المخدرات”، إثر عملية مداهمة لأحد المنازل التي يتردد عليها بحي الزيتون بتكيوين؛ وذلك بعد تفعيل تحريات وأبحاث ميدانية مكثفة مكنت من تحديد مكان وجوده.

وتضيف المصادر الأمنية نفسها أن المعطيات المتعلقة بهذه النازلة كشفت أن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، كان يجري البحث عنه على الصعيد الوطني بموجب عدة مذكرات بحث، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والضرب والجرح الخطيرين بواسطة السلاح الأبيض والتسبب في عاهة مستديمة.

يذكر أنه قد جرى إخضاع بالمشتبه فيه لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، لذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

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