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“البيت الأبيض” يضع إيران رسميا “تحت الملاحظة”

المصدر:  | 1 فبراير 2017 | عالم |

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستضع إيران “رسميا تحت الملاحظة”، على خلفية تنفيذها تجربة إطلاق صاروخ باليستي في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، مايكل فلين، في بيان تلاه على الصحفيين في البيت الأبيض إن “تجربة إيران لصاروخها الباليستي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، عرضت حياة الأمريكيين إلى الخطر”.

وحذر من أن واشنطن ستضع إيران “رسمياً تحت الملاحظة”، دون أن يقدم أي تفاصيل.

ونقلت محطة “فوكس نيوز” عن مسؤولين أمريكيين (لم تسمهم)، القول إن إيران نفذت أول تجربة صاروخ باليستي (الاحد الماضي) في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما يعد “مخالفة واضحة” لقرار مجلس الأمن (2231).

وأشارت إلى أن العملية وقعت على بعد 15 ميلاً (224 كيلومتراً) من العاصمة الإيرانية طهران حيث تم إطلاق تجريبي لصاروخ “خرمشهر” الباليستي المتوسط المدى الذي حلق على مسافة 600 ميل (965 كيلومتراً) قبل انفجاره، في تجربة فاشلة، وفق المحطة ذات التوجه المحافظ.

وأصدر مجلس الأمن القرار رقم (2231)، بعد أيام من توقيع طهران الإتفاقية النووية مع 6 من الدول العظمى، في 14 يوليوز 2015، ويمنع الاتفاق إيران من تنفيذ تجارب للصواريخ البالستية لمدة 8 سنوات.

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