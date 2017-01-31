تأجيل محاكمة مُتهم باغتصاب شقيقاتٍ بالمضيق

قررت محكمة الاستئناف بتطوان، صباح اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهم بالاعتداء الجنسي على أربع شقيقات قاصرات تتراوح أعمارهنّ بين 9 و15 سنة، إلى تاريخ التاسع من فبراير المقبل.

وكان المتهم، وهو خال أمّ الضحايا المتزوج والأب لأربعة أطفال، قد شرع في الاعتداء الجنسي على الشقيقات الأربع على مراحل مستغلا صلة القرابة، حيث كان يستدرجهن بدعوى اللعب مع أطفاله بمنزله الذي يوجد بالحي نفسه.

من جانبه، طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بتنزيل أقسى العقوبات في حق الجاني، داعيا إلى “السلطات القضائية إلى إجراء بحث معمق مع المتهم، خصوصا مع وجود أنباء تفيد بأنه سبق أن اعتدى جنسيا على أطفال آخرين؛ من بينهم ابنة أخيه، والتي حملت منه سفاحا”.

كما حذر المرصد، في بلاغ له تتوفر عليه هسبريس، من محاولات الضغط على الأسرة من أجل دفعها إلى التراجع عن شكايتها، مؤكدا “وقوفه إلى جانب الأسرة في جميع مراحل التقاضي، في إطار المحاكمة العادلة، طبقا للقانون وقواعد الإنصاف”، وفق تعبير بلاغه.

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