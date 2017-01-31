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محامي سعد المجرد ينسحب من القضية محامي سعد المجرد ينسحب من القضية

الراشيدي ينسحب من هيئة الدفاع عن المغني لمجرد

المصدر:  | 31 يناير 2017 | فن و ثقافة |

كشفت مصدر موثوق أن إبراهيم الراشيدي، محامي المغني سعد لمجرد، انسحب من هيئة الدفاع المكلفة بمؤازرة “لمعلم”، المتابع بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية بباريس، أمام القضاء الفرنسي باستئنافية باريس.

وأكد المصدر ذاته أن انسحاب المحامي الراشيدي جرى باتفاق بين الطرفين، بعد مؤازرة “لمعلم” في أربع جلسات سابقة، ليبقى على محامين فرنسيين في هيئة الدفاع عن المغني المغربي.

وتشهد قضية سعد لمجرد تعقيدا، إذ مرّت على اعتقاله أزيد من ثلاثة أشهر دون مواجهة بين الطرفين، في الوقت الذي رفض فيه قاضي الحريات الفرنسي تمتيعه بالسراح لمرتين.

وكان إبراهيم الراشيدي، الذي ينتمي إلى هيئة المحامين بالدار البيضاء، أول محام أوكلته أسرة لمجرد للدفاع عنه، إذ كان قد سافر إلى فرنسا مباشرة بعد الحادث، وحضر معه أولى جلسات الاستماع رفقة المحامي الفرنسي جان جاك فديدا، قبل أن يلتحق للدفاع عنه محامي القصر، إريك دوبون موريتي.

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