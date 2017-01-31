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الملك يشيد بمناقب العلامة الراحل ابن معجوز

المصدر:  | 31 يناير 2017 | مجتمع |

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أفراد أسرة المرحوم العلامة الدكتور محمد ابن معجوز المزغراني.

ومما جاء في برقية الملك “تلقينا ببالغ التأثر والأسى، نعي المشمول بعفو الله ورضاه، فضيلة العلامة الجليل الدكتور محمد ابن معجوز المزغراني، تغمده الله بواسع رحمته”.

وقال الملك “وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ولذويكم وأقربائكم، ولأسرة العلماء والفقهاء الأجلاء ببلادنا، عن أحر تعازينا، وأصدق مشاعر مواساتنا في هذا المصاب الأليم، سائلين الله العلي القدير أن يتقبل الراحل في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بفضله وإحسانه بفسيح جناته”.

وأضاف “وإننا لنستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد من خصال إنسانية عالية، ومن دراية واسعة بالعلوم الشرعية والقانونية، حيث ساهم، رحمه الله، في إغناء الفضاء الديني والقانوني ببلادنا، سواء كعضو بالمجلس العلمي الأعلى، أو كأستاذ مقتدر بكليتي الشريعة والحقوق، في وفاء ثابت لإمارة المؤمنين، وتشبث راسخ بثوابت الأمة ومقدساتها”.

وقال الملك “وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، فإننا نسأله جل وعلا، أن يلهمكم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الفقيد المبرور خير الجزاء عما أسدى لوطنه ولدينه من جليل الأعمال، إنه سميع مجيب.”

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