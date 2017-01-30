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المدعي العام لولاية واشنطن يقاضي الرئيس ترامب

المصدر:  | 30 يناير 2017 | عالم |

أعلن المدعي العام لولاية واشنطن الأمريكية “بوب فيرغسون”، اليوم الإثنين، أنه رفع دعوى قضائية ضد الرئيس دونالد ترامب، على خلفية قراره بتعليق استقبال اللاجئين وحظر دخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة.

وبذلك يعد “فيرغسون” أول أول مدعِ عامِ يعلن عن إجراءات قانونية ضد إدارة الرئيس الأمريكي بسبب سياساته.

ووقع ترامب، الجمعة الماضية، أمراً تنفيذياً يقضي بتعليق السماح للاجئين بدخول الولايات المتحدة لمدة 4 أشهر، وحظر دخول البلاد لمدة 90 يوماً على مواطني 7 دول هي سوريا، العراق، السودان، ليبيا، الصومال، اليمن، إلى جانب إيران.

وأصدر فيرغسون، أمس الأحد، بيانًا، وصف فيه قرار ترامب بخصوص الهجرة بـ “غير القانوني والمنافي للقيم الأمريكية الأساسية”.

واحتجّ آلاف المتظاهرين، يومي السبت والأحد، في عدة مدن ومطارات في الولايات المتحدة على الأمر التنفيذي لترامب.

وكان ترامب قال إن هذه الخطوة تهدف إلى حماية البلاد ضد المتطرفين الذي يتطلعون لاستهداف الأمريكيين والمصالح الأمريكية.

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