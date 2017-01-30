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الإسعاف الجويّ يساهم في إنقاذ طفل من بوجدور

المصدر:  | 30 يناير 2017 | جهات |

تم نقل طفل صغير، في وضعية صحية حرجة، بالمروحية الطبية من إقليم بوجدور إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون.

وأوضح بلاغ لوزارة الصحة أن الطفل، الذي يبلغ من العمر 3 سنوات، سقط من الدور الأول لمنزله، وتعرض لإصابة بليغة على مستوى الرأس، مشيرا إلى أنه بعد إجراء الفحوصات الأولية والمعاينة الطبية بالمستشفى الإقليمي ببوجدور، ونظرا لحالته الصحية الحرجة، قرر الفريق الطبي نقله، على وجه السرعة، إلى المركز الاستشفائي الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون، بواسطة المروحية الطبية للوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون، وذلك قصد استكمال الفحوصات والقيام بالعلاجات الضرورية.

وأكد البلاغ أن هذه العملية تمت بنجاح، بفضل التنسيق بين مصلحتي المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش (سامو-سمير) والمستشفى الإقليمي ببوجدور.

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