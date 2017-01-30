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مقتل جزائريَين في الهجوم على “مسجد كيبيك”

المصدر:  | 30 يناير 2017 | عالم |

أعلنت الجزائر اليوم الاثنين مقتل اثنين من رعاياها في الهجوم الذي استهدف مساء أمس الاثنين مسجدا بمقاطعة كيبيك الكندية.

وقال بن علي الشريف الناطق باسم الخارجية لوكالة الأنباء الرسمية، “حسب المعلومات الأولية المستقاة من قبل قنصليتنا في مدينة مونتريال من الجالية الجزائرية المقيمة هناك فإن مواطنين جزائريين يتواجدان ضمن قائمة ضحايا الهجوم الذي وقع امس ضد المركز الثقافي الإسلامي بكيبيك”.

وتابع “سفيرنا في أوتاوا وكذا القنصل العام بمونتريال على اتصال دائم مع السلطات الفدرالية الكندية وسلطات مقاطعة كيبيك من أجل تأكيد هذه المعلومات والحصول على معلومات حول هوية الجرحى والذين يتواجد خمسة منهم في حالة خطيرة”.

واستهدف هجوم مسلح، مساء أمس الأحد، مسجداً في مدينة كيبيك، شمال شرقي كندا، وأسفر عن سقوط 6 قتلى، وإصابة 8 آخرين بجروح.

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