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"أسلحة على فيسبوك" وراء توقيف شخص بفاس
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“أسلحة على فيسبوك” وراء توقيف شخص بفاس

المصدر:  | 30 يناير 2017 | حوادث |

تمكنت مصالح ولاية أمن فاس من توقيف شخص ظهر في صور نشرت على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو يحمل أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام.

وأوضح مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن هذا التوقيف يندرج في إطار التفاعل مع التدوينات والمنشورات المتداولة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا منها تلك التي تحمل طابعا إجراميا من شأنه المساس بالإحساس العام بالأمن.

وأفاد المصدر بأن المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة في الضرب والجرح والسرقة ، أوقف بناء على أبحاث تقنية أجراها المختبر الجهوي لتحليل الآثار الرقمية حول مصدر تلك الصور، قبل أن يتم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه، حيث تم العثور بذاكرة هاتفه النقال، على عدد من الصور الأخرى التي تظهره حائزا على أسلحة بيضاء.

المصدر نفسه كشف وضع المشتبه به تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بناء على تعليمات صادرة عن النيابة العامة المختصّة.

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