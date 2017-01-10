“جهة طنجة” تستعرض حصيلة عمل سنة 2016

استعرض إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مساء الثلاثاء بمقر الجهة، حصيلة عمل سنة 2016 في عدد من المجالات والقطاعات التي تدخل ضمن اهتمامات الجهة.

وأورد العماري، بالأرقام، عددا من إنجازات الجهة والميزانيات المخصصة لعدد من القطاعات؛ حيث منحت الجهة مليارين ونصف مليار سنتيم للجمعيات العاملة في القطاع الصحي، خصوصا الفيدراليات التي تشتغل على مستوى الجهة كلها، والتي تختصّ بالأمراض المزمنة، كأمراض القلب والشرايين والسرطان.

ووزعت الجهة، بحسب المتحدث، 12 مليون درهم بالتساوي على الأندية الثلاثة بالبطولة الاحترافية بالجهة، وهي كل من المغرب التطواني وشباب الريف الحسيمي واتحاد طنجة، بينما تم تخصيص مبلغ مليار و900 مليون سنتيم، بإشراف أعضاء المجلس، حسب المناطق.

وحظيت الجمعيات الخيرية بـ350 مليون سنتيم كدعم، بينما خصص للجمعيات الرياضية مليار و700 مليون سنتيم، بما مجموعه 7 مليارات سنتيم وزعت على الجمعيات بالجهة.

وتدخلت الجهة في عدد من القطاعات التي لا تدخل ضمن مسؤوليتها بشكل كامل كالتعليم، والصحة، والتكوين، والشغل، والطرق، نظرا للهشاشة التي تعرفها الجهة في مختلف هذه القطاعات، وفق عرض العماري.

وفي هذا الصدد، ساهمت الجهة في إنهاء الأقسام المفككة، المضرة بالصحة والممنوعة عالميا، بمبلغ ملياريْ سنتيم، إضافة إلى اتفاقية مع وزارة التعليم عن طريق الأكاديمية لتحسين العرض التربوي بمبلغ 10 مليارات سنيتم، بينما تم تخصيص فائض ميزانية سنة 2015 لقطاع للتعليم العالي من أجل التخلص من الاكتظاظ.

وعلى مستوى التكوين، وقعت الجهة اتفاقية مع المكتب الوطني للتكوين المهني لدعم التكوين وفق حاجيات سوق الشغل في الجهة، نظرا لوجود اختلالات في هذا القطاع تهم وجود تكوين في تخصصات غير موجودة بينما القطاعات التي فيها خصاص لا تعرف تكوينات.

صحيا، خصصت الجهة مليارين ونصف مليار سنتيم لإصلاح أقسام المستعجلات بمستشفيات الجهة وللتدخل على عدد من الأصعدة، بينما تم الاتفاق مع التعاون الدولي للكونفدرالية الألمانية على مستوى محاربة الأمية بالجهة، كما يرتقب أن يتم تخصيص البناية الأثرية “فيلا هاريس” بطنجة كمقر لدار المناخ، المؤسسة المنبثقة عن “ميدكوب22″، في المجال البيئي.

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