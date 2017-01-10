إحالة سائق “الحافلة المحترقة” على قاضي التحقيق

قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير إحالة سائق “الحافلة المحروقة” بأمسكرود نواحي أكادير، يوم 7 يناير الجاري، على قاضي التحقيق، وذلك لإجراء تحقيق من أجل عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة، والتسبب في حادثة سير نتج عنها وفاة وجروح غير عمديين.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، وفي بلاغ له توصلت به هسبريس، أفاد أن النيابة العامة التمست اعتقال السائق احتياطيا، وذلك للوصول إلى الأسباب الحقيقية للحادث، بعدما تبين أن الهاتف النقال للسائق المذكور قد تم استعماله 54 مرة خلال الرحلة، من بينها 14 مرة ما بين منتصف ليلة 6 يناير 2017، والثانية صباحا و12 دقيقة من يوم 7 يناير 2017، وهي لحظة وقوع الحادثة.

وأوضح البلاغ أن إحالة سائق الحافلة على قاضي التحقيق، جاء بناء على البحث التمهيدي الذي أنجز من طرف سرية الدرك الملكي بأكادير في شأن حادثة السير المميتة.

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