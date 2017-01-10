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عفو ملكي يشمل 791 شخصا في ذكرى 11 يناير عفو ملكي يشمل 791 شخصا في ذكرى 11 يناير
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عفو ملكي يشمل 791 شخصا في ذكرى 11 يناير

المصدر:  | 10 يناير 2017 | مجتمع |

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، أمره السامي بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 791 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل والحريات بهذا الخصوص:

” بمناسبة ذكرى 11 يناير الخالدة لهذه السنة 1438 هجرية 2017 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 791 شخصا وهم كالآتي :

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 555 سجينا موزعين على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة: 12 سجينا

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 528 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 15 سجينا

* المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 236 شخصا موزعين على النحو التالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 38 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 189 شخصا

المجموع العام : 791

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب والسلام”.

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