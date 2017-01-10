إقامة الأجانب تنتقل إلى 3 سنوات في المغرب

تفضل الملك محمد السادس، بإعطاء تعليماته السامية من أجل تحسين ظروف اندماج المواطنين الأجانب بالمملكة، خاصة الأفارقة.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنه في هذا الإطار وطبقا للتعليمات الملكية السامية، ستنتقل مدة صلاحية بطاقات الإقامة إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة حاليا، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب (ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالا يعاقب عليها القانون)”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “طبقا للتعليمات الملكية السامية، سيتم أيضا تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة”.

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