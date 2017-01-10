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وفاة شاب قفز من الطابق الثالث بالدار البيضاء

المصدر:  | 10 يناير 2017 | حوادث |

توفي، في الساعات الأولى من صباح يومه الثلاثاء، شاب بحي المنزه بتجزئة النور بمقاطعة سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، بعدما حاول الانتحار عبر القفز من الطابق الثالث.

وحسب مصادر محلية، فإن الشاب، المسمى حمزة والمزداد سنة 1994، توفي بمستشفى ابن رشد، الذي نقل إليه بسبب الإصابة الخطيرة التي تعرض لها إثر قفزه ليل أمس الاثنين من منزل خالته الموجود بالطابق الثالث.

وتعرّض الشاب، خلال عملية القفز التي قام بها، لإصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري، ولجروح بليغة على مستوى الرأس واليدين.

وأكدت مصادر هسبريس أن الشاب جرى نقله، على وجه السرعة، إلى مستعجلات مستشفى المنصور بالبرنوصي؛ غير أن حالته الخطيرة استدعت نقله مجددا إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، إذ كانت حالته حينها بين الحياة والموت.

قد حلت على الفور العناصر الأمنية بعين المكان، حيث جرى فتح تحقيق في الموضوع الذي لا تزال أسبابه مجهولة، لا سيما أن الشاب يعتقد أنه يتعاطى للمخدرات، وحلّ ضيفا على خالته بالحي المذكور.

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