الحداد يعوض بوفال في كأس إفريقيا بالغابون

تأكد، رسميا، غياب اللاعب سفيان بوفال عن المنتخب الوطني المغربي في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2017 بالغابون؛ وذلك بسبب الإصابة التي يعانيها.

وبعد خضوعه للفحص الطبي اليوم الأحد على يد طبيب المنتخب الوطني عبد الرزاق هفتي، تأكد تعرض لاعب ساوثهامبون للإصابة، وبالتالي لن يكون حاضرا رفقة “أسود الأطلس” في “كان 2017″، التي ستنطلق فعالياتها يوم 14 يناير.

ومن المنتظر أن يعوض إسماعيل الحداد، لاعب فريق الوداد البيضاوي، سفيان بوفال، حيث سيلتحق بمعسكر “الأسود” في مدينة العين الإماراتية.

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