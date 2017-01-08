سجناء برازيليون ينجحون في الهروب بعبور نفق

هرب 14 سجينا من نفق أحد المعتقلات في مدينة ناتال، عاصمة ولاية ريو جراندي دي نورتي، شمال شرق البرازيل، وفقا لما ذكرته مصادر رسمية.

وقع حادث الهرب في سجن بارناميريم الحكومي، وفقا لما ذكرته مصادر من الشرطة العسكرية في الولاية لوكالة (إفي)، بينما جرى اعتقال أربعة من السجناء الهاربين في عملية شاركت فيها وحدات خاصة ومروحية.

وتواجه عمليات البحث عن الهاربين صعوبات إزاء قرب السجن من منطقة ذات غطاء غابوي كثيف تمنع سرعة تحديد موقع المطاردين من الجو.

وكشفت بيانات ادارة العدالة والمواطنة في الولاية أن سجن بارناميريم يعاني من تكدس النزلاء، وهي مشكلة مزمنة تشهدها عدة سجون بالبرازيل.

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