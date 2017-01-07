أطر تربوية تبدي احتجاجها بمسيرة مطالبة بالعمل

في خطوة تصعيدية، قرر أطر البرنامج الحكومي “10 آلاف إطار”، الذين نظموا مساء اليوم السبت مسيرة احتجاجية جابت شوارع مدينة الدار البيضاء، تنظيم مسيرة ثانية في أقل من 24 ساعة صباح غد الأحد انطلاقا من العاصمة الاقتصادية صوب العاصمة الرباط، للمطالبة بإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية بقطاع التربية الوطنية.

وجاب المشاركون في مسيرة الدار البيضاء شوارع محمد السادس وللا ياقوت، مرورا بساحة النصر، ووصولا إلى ساحة الأمم المتحدة وسط العاصمة الاقتصادية، رافعين شعارات مطالبة بإعادة الاعتبار للتعليم الحكومي، وموجهين انتقادات لاذعة للمسؤولين الحكوميين الذين يرفضون الدخول في حوار معهم.

كما انتقد المشاركون في المسيرة ذاتها ما اعتبروه تجاهل وزارة التربية الوطنية مسألة الاكتظاظ الذي تعانيه مؤسسات التعليم العمومي، في الوقت ذاته الذي يتم هدم مؤسسات تربوية لبناء عقارات مكانها، إلى جانب عدم رغبتها في سد الخصاص على صعيد الموارد البشرية الذي تعانيه المؤسسات التعليمية التابعة للدولة، خاصة على مستوى الأساتذة.

وقال مهدي فتاح، عضو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي، في تصريح لهسبريس: “قرار تنظيم مسيرتين في أقل من 24 ساعة يأتي تجسيدا للبرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني؛ وذلك من أجل حمل المسؤولين على إيجاد حلول لمشاكل الأطر المعنية، والاستجابة لمطالب توظيفهم في سلك الوظيفة العمومية بالتعليم العمومي”.

وأضاف عضو المجلس الوطني لأطر البرنامج الحكومي لتكوين 10 آلاف إطار تربوي: “غدا سننظم مسيرة انطلاقا من الدار البيضاء صوب الرباط، بمشاركة ما لا يقل عن 1000 إطار. وهذا القرار يأتي كرد فعل على تعمد الجهات المسؤولة إغلاق جميع قنوات التواصل معنا”.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة استجابة الحكومة لجميع المطالب التي يرفعها الأساتذة المضربون، وزاد: “مطالبنا واضحة، تتمثل في الإسراع في إدماج الأطر التربوية في قطاع التعليم العمومي بلا تأخير”.

الوسوم: الحكومة , الدار البيضاء , المجلس , الوطني , محمد السادس , مسيرة , وزارة

