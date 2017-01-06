الولايات المتحدة تصنف حمزة بن لادن إرهابيا دوليا

أعلنت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الولايات المتحدة صنفت حمزة بن لادن، نجل أسامة بن لادن، “إرهابيا دوليا”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها صنفت حمزة بن لادن “إرهابيا دوليا” بموجب المرسوم التنفيذي (إي أو 13224)، الذي يفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين ارتكبوا أو هددوا بارتكاب أعمال إرهابية، تهدد أمن الرعايا الأمريكيين، والأمن القومي، والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.

وبمقتضى هذا التصنيف، يتم حجز ممتلكات بن لادن الخاضعة لسلطة الولايات المتحدة، كما أنه يمنع على المواطنين الأمريكيين عموما إجراء أي معاملات معه أو لمصلحته.

وأكدت الدبلوماسية الأمريكية أن زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، أعلن أن حمزة بن لادن يعد عضوا رسميا بالجماعة، مشيرا إلى أن بن لادن دعا إلى تنفيذ أعمال إرهابية في عواصم غربية.

وحسب الخارجية الأمريكية، فقد نشر تنظيم القاعدة في التاسع يوليوز 2016 تسجيلا صوتيا لحمزة بن لادن، يهدد فيه بالانتقام من الولايات المتحدة، واستهداف مواطنين أمريكيين سواء في بلدهم أو في الخارج.

وصنفت الخارجية الأمريكية أيضا إبراهيم البنا إرهابيا دوليا. ويعد البنا، وهو من أصول مصرية، عضوا بارزا في تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية.

وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن العقوبات الأمريكية ضد الإرهابيين تمثل “جزءا هاما” من جهود مكافحة الإرهاب.

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