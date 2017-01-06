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تاعرابت يقترب من التعاقد مع جنوة الإيطالي

المصدر:  | 6 يناير 2017 | رياضة |

أكدت وسائل الإعلام الإيطالية، صباح الخميس، أن نادي جنوة توصل إلى اتفاق مع اللاعب المغربي عادل تاعرابت، لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، للانضمام إلى صفوفه على سبيل الإعارة إلى غاية صيف سنة 2018.

وحسب ما أوردته العديد من المنابر الإيطالي، على غرار “سكاي سبورتس” و”كالتشيو ميركاتو”، فإن فريق جنوة قرر التعاقد مع تاعرابت، ليكون بديلا للاعب الفنزويلي رينكون المنتقل إلى صفوف يوفنتوس.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جزئيات مادية بسيطة تفصل اللاعب الذي سبق له ولعب في “الكالشيو”، رفقة فريق الميلان، عن إنهاء تفاصيل انتقاله رسمياً إلى جنوة، وهو الأمر الذي قد يحدث بالفعل خلال مطلع الأسبوع المقبل.

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