إطلالة على أبرز صحف منطقة أمريكا الجنوبية

اهتمت الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبية، على الخصوص، بأداء قطاع السيارات الأرجنتيني خلال السنة الماضية، وبالتحقيقات المرتبطة بقضية متابعة كاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيز، في حالة اعتقال، بتهمة الاغتناء غير المشروع.

كما تطرقت صحف المنطقة إلى اللقاء الذي عقدته، الرئيسة ميشيل باشليت مع زعماء أحزاب الائتلاف الحكومية “الأغلبية الجديدة”، لبحث عدد من النقاط والإصلاحات المتعلقة بالبرنامج الحكومي في العديد من المجالات، وللهفوات التي تسببت في التمرد الذي شهده الأحد الماضي أحد السجون بمدينة ماناوس بولاية الأمازون وخلف مقتل 56 سجينا، فضلا عن تعيين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نائبا جديدا له، وقيامه بتعديل وزاري مفاجئ.

فبالأرجنتين، ذكرت يومية “أمبيتو فينانسييرو”، استنادا إلى معطيات جمعية مصنعي السيارات، أن إنتاج قطاع السيارات الأرجنتيني تراجع خلال السنة الماضية بواقع 2ر10 بالمائة وبلغ 472 ألف و776 وحدة، مقابل 526 ألف و657 وحدة خلال سنة 2015.

وأشارت اليومية الاقتصادية إلى أن هذه النتائج تناقض حجم مبيعات القطاع خلال العام الماضي والتي بلغت 709 ألف و482 وحدة، بزيادة بنسبة 10 في المائة قياسا بمبيعات سنة 2015، مضيفة أن صادرات قطاع السيارات الأرجنتيني بلغت السنة الماضية نحو 190 ألف وحدة.

ونقلت اليومية عن رئيس جمعية مصنعي السيارات قوله إن السنة الماضية كانت سنة الانتقال من خلال العمل مع الحكومة الجديدة من أجل تفعيل تدابير اقتصادية وإدارية حكمت أداء ونشاط القطاع، وسمحت بتصحيح بعض الاختلالات التي كانت تؤثر على هذا القطاع.

وفي موضوع آخر، توقفت الصحف الأرجنتينية عند التحقيقات المرتبطة بقضية متابعة كاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيز، في حالة اعتقال، بتهمة الاغتناء غير المشروع، حيث ذكرت صحيفة “كلارين” أن القضاء استمع أمس الأربعاء لراهبتين بأحد أديرة بوينوس آيرس ظهرتا في شريط فيديو وهما تحاولان مساعدة لوبيز على إخفاء أكياس كانت بها نحو 9 ملايين دولار في الدير المذكور في يونيو الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الراهبتين، اللتين تواجهان تهمة التواطؤ مع المسؤول السابق، قدمتا إفادات عن الزيارات والأجواء والتحركات اليومية بالدير المذكور.

وذكرت اليومية بأن لوبيز يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ توقيفه في 14 يونيو الماضي وهو يحاول، في وقت مبكر، إلقاء أكياس مملوءة بأوراق نقدية أغلبها من الدولار، تناهز قيمتها 9 ملايين دولار، داخل دير بضواحي العاصمة بوينس آيرس، كما عثرت بحوزته على ساعات يدوية راقية وبندقية غير مرخص بها.

وبالشيلي، تطرقت الصحف المحلية إلى اللقاء الذي عقدته، الرئيسة ميشيل باشليت مع زعماء أحزاب الائتلاف الحكومي “الأغلبية الجديدة”، لبحث عدد من النقاط والإصلاحات المتعلقة بالبرنامج الحكومي في العديد من المجالات.

وذكرت يومية “كوبيراتيبا” أن الرئيسة باشليت أكدت، خلال هذا الاجتماع عزمها على مواصلة العمل على استكمال المشاريع والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى حين اليوم الأخير من ولايته الرئاسية التي تنتهي عند متم العام الجاري، مشيرة إلى أن قادة أحزاب الائتلاف الحكومي سيعقدون لقاء بمقر الحكومة مع الوزراء لبحث الأولويات التي شدد عليها اللقاء مع رئيسة البلاد.

وبالبرازيل، ركزت الصحف المحلية اهتمامها على الهفوات التي تسببت في التمرد الذي شهده الأحد الماضي أحد السجون بمدينة ماناوس بولاية الأمازون وخلف مقتل 56 سجينا، وعلى تعيين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نائبا جديدا له، وقيامه بتعديل وزاري مفاجئ.

وكتبت “أو غلوبو” أن مذبحة سجن “أنيسيو جوبيم”، التي كان يمكن تفاديها، بالنظر إلى أن سلطات الولاية كانت على علم منذ أكتوبر 2015 بنية فصيل محسوب على إحدى العصابات الإجرامية تصفية عدد من السجناء المحسوبين على عصابة إجرامية أخرى تنشط داخل المؤسسة السجنية، مشيرة إلى أن السلطات كانت توصلت بتقرير يضم الآلاف من الرسائل والمكالمات التي رصدتها الشرطة الفيدرالية حول المجزرة قبل وقوعها.

من جانبها توقفت صحيفة “فوليا دي ساو باولو” عند القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الاربعاء بتعيين طارق العيسمي (42 عاما)، السياسي السوري الأصل الذي يعد من أقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018، وكذا تعيين الخبير الاقتصادي رامون لوبو، وهو عضو في الحزب الاشتراكي الحاكم، لشغل منصب وزير المالية والاقتصاد ونائب الرئيس المكلف بقطاع المالية والاقتصاد.

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