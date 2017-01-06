الأردن يوقف مسيئين إلى ضحايا “ملهى إسطنبول”

أكد مصدر أمني أردني، الخميس، أنه تمت إحالة 12 شخصا على مدعي عام محكمة أمن الدولة، والذي قرر توقيفهم، على خلفية نشر تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت الإساءة لضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا وعائلاتهم.

وأضاف المصدر، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه سيتم إحالة الموقوفين على القضاء المختص، وأن المتابعة مستمرة للوصول إلى كل من تبنى “مواقف عدائية معلنة يجرمها القانون”.

وأشار إلى ارتكاب الموقوفين “مخالفات قانونية تضمنت إساءات بالغة لضحايا الهجوم الإرهابي في تركيا من الأردنيين وعائلاتهم”، مضيفا أن هذه المخالفات تضمنت أيضا “تحريضا واضحا على الكراهية والتفرقة والتحقير والذم والتهكم على الضحايا وذويهم، وتشكل كذلك تأييدا وتشجيعا للعمل الإرهابي الدموي وبما يخالف الشرائع السماوية والقوانين والأعراف”.

وذكر المصدر أنه تم التحقيق مع 16 شخصا بعد نشرهم تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن نشر معلومات من خلال الشبكة المعلوماتية “تنطوي على ذم وشتم وتحقير أشخاص خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية”، مشيرا إلى أنه إثر ذلك “تم تحويل 12 شخصا على المدعي العام فتم توقيفهم من قبله”.

وشدد المصدر على أن “مثل هذه الإساءات التي راجت مؤخرا في مجتمعنا، والتي تحض على البغضاء والكراهية وتشكل بؤرا للفكر المنحرف والمتطرف ستخضع للمتابعة، ولن يتم التهاون في تطبيق القانون بحق مرتكبيها”.

وأعلنت السلطات التركية عن سقوط 39 قتيلا (بينهم أردنيان) في الاعتداء الذي استهدف ليلة السبت الماضي ملهى ليليا في إسطنبول خلال الاحتفالات برأس السنة الجديدة.

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