الكوكب يتجاوز الأزمة المالية لضم لاعبين جدد

كشف فريق الكوكب المراكشي لكرة القدم، عن رغبته في الدخول لسوق الانتقالات الشتوية الجارية، قصد ضم بعض العناصر التي يحتاجها الفريق لمواصلة مسار الدوري خلال الموسم الكروي الجاري، رغم القرار الصادر عن الجامعة بمنع الفرق المتأزمة من القيام بالانتدابات، في ظل الأزمة المالية التي عانى منها “فارس النخيل” منذ الموسم الكروي الماضي.

وأكد برادة سلوان، أمين مال فريق الكوكب الرياضي المراكشي، في تصريح خص به “هسبورت”، أن الفريق المراكشي لا يعاني من أزمة مالية كبيرة تمنعه من الدخول لسوق الانتقالات الشتوية الجارية رغم المشاكل التي عانى منها في هذا الجانب مع بداية الموسم، مبرزا أن الحالة المالية تسمح للفريق المراكشي بانتداب لاعبين أو ثلاثة خلال “الميركاتو” الجاري.

وقال أمين مال الكوكب، إنهم راسلوا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، قبل أيام لوضعها في الصورة بشأن الحالة المالية للفريق، قصد السماح لهم بدخول سوق الانتقالات الشتوية، خصوصا في ظل حاجة الفريق المراكشي، إلى انتدابات حددتها الإدارة التقنية في 3 لاعبين، قصد تقوية بعض الخطوط تحضيرا لمرحلة الإياب الحاسمة.

وأفاد برادة سلوان، بأن ميزانية ممثل مدينة النخيل ستنتعش في الأسابيع المقبلة بعد التوصل بمنح المجالس المنتخبة وبعض المستشهرين، إذ يبقى المجموع الإجمالي لكل هذه المنح كافيا لسد الحاجيات المالية للكوكب وتسديد بعض مستحقات اللاعبين التي بقيت عالقة.

وزاد المتحدث ليؤكد في رده على سؤال لـ”هسبورت” بشأن التوجه المحتمل للجامعة في ظل قرارها السابق، أنهم يثقون في كون قرار الجامعة سيكون في صالح الكوكب، مستندا في ذلك بكون أزمتهم ستنفرج مع حلول شهر فبراير، وتوصلهم بالمنح سالفة الذكر سيمكنهم من تسديد كل المستحقات العالقة.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيّين زوروا Hesport.Com

الوسوم: الجامعة , الملكية

