“قميص الملك” يثير إعجاب فيسبوكيين مغاربة

تفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور للملك محمد السادس التقطت له أمس رفقة بعض المواطنين بفندق المامونية بمدينة مراكش، حيث يوجد هناك منذ أيام.

الصور التي تفاعل معها الفايسبوكيون ظهر من خلالها الملك وهو يرتدي سترة من الجلد البني و”تيشورت” حاملا لعلامة تخص سيارات الأجرة، وكتب عليه: “طاكسي كبير مراكش 1971″؛ وهو ما اعتبره بعض المعلقين انفتاحا ملكيا على الموضة الشبابية وإعجابا بها.

معلقون على الصور اعتبروا أن الملك يبرهن، يوما بعد يوم، على تواضعه وقربه من أبناء الشعب بنزوله إلى الشارع واللقاء بهم دون حواجز، إذ ما يفتأ يستجيب لجميع طلبات التقاط الصور الموجهة إليه دون استثناء.

آخرون علّقوا على ظهوره بجانب عقيلته الأميرة للا سلمى التي ظهرت بـ”لوك” بسيط ممسكة بيد زوجها بطريقة عفوية، موردين أن الملك وزوجته تحرّرا من مختلف أشكال البروتوكول وسط مراكش الحمراء.

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