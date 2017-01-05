حجز “ماحيا” واعتقال مروج مخدرات بخريبكة

حجزت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لمنطقة الأمن الإقليمي بخريبكة، داخل أحد المنازل الواقعة بالحي السكني المقاومة، كمية من مسكر ماء الحياة كانت معدّة للترويج والاستهلاك؛ فيما تمكن صاحبها من الفرار عبر أسطح البنايات المجاورة.

وأفادت مصادر هسبريس بأن مداهمة المنزل المذكور تدخل في إطار الحملات التي تقوم بها فرقة أمنية أوكلت إليها مهمة محاربة ترويج المشروبات الكحولية، وتجفيف منابع بيع الخمور بعاصمة الفوسفاط، ما مكّن الأمنيين المشاركين في العملية من حجز حوالي 320 لترا من “الماحيا”، وتسجيل مذكرة بحث في حق صاحبها الذي فرّ إلى وجهة مجهولة.

وفي سياق الحملات الأمنية التي تباشرها الشرطة القضائية وفرق البحث التابعة للأمن العمومي بخريبكة، أوضحت مصادر الجريدة أن أمنيين تمكنوا من إيقاف شخص متلبس بترويج كمية من مخدر الشيرا باستعمال ناقلة.

وأكّدت المصادر ذاتها أن الأمنيين عملوا، بتنسيق مع النيابة العامة، على تفتيش منزل المعني بالأمر، ليتم العثور على حوالي نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا، قبل أن يتم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية، من أجل إحالته على المحكمة الابتدائية بخريبكة، ومتابعته بالمنسوب إليه.

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