السلطات تهدم منازل آيلة للسقوط بعين السبع

واصلت السلطات بالدار البيضاء عملية هدم المباني العشوائية و”البراريك”، في إطار البرنامج المتعلق بـ”مدن بدون صفيح”، الذي انخرط فيه المغرب منذ سنوات.

وقامت السلطات بعمالة عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، يوم الخميس، بهدم منازل مهددة بالانهيار بدوار “الشابو” المحاذي لـ”كريان زرابة” الذي أنهت السلطات عملية هدمه وإفراغه من ساكني البراريك.

وهمت عملية هدم المنازل الآيلة للسقوط 43 منزلا، منها 19 مسكنا، و24 منزلا مهجورا، حيث جرى نقل أصحابها إلى تجزئة الحمد قرب الهراويين؛ وهي المنطقة نفسها التي نقل إليها قاطنو “كريان زرابة”.

أوضح مصدر من السلطات، في تصريح لهسبريس، أن العملية شملت قاطني منازل توجد في ملكية الخواص؛ وهو ما دفع السكان إلى تقديم طلب للحصول على بقع أرضية إسوة بسكان الكاريان المجاور لهم

أكد المصدر نفسه أن السلطات عملت على الاستجابة لمطلبهم؛ بالنظر إلى كون هذه المنازل آيلة للانهيار، إلى جانب الوضعية الاجتماعية الهشة لقاطنيها.

وسبق أن خاض سكان براريك “كاريان زرابة” احتجاجا على السلطات المحلية بعين السبع، بسبب رفضهم هدم “منازلهم” من أجل نقلهم إلى تجزئة الحمد قرب الهراويين، حيث اعتبر عدد منهم بكون هذه الخطوة ستكون لها عواقب اجتماعية عليه.

وبالرغم من ذلك الاحتجاج، فإن السلطات تعتبر نقل سكان “كاريان زرابة” إلى تجزئة الحمد “فرصة من ذهب” لهم؛ على اعتبار أن نقل باقي سكان كاريانات الدار البيضاء، التي ستهدم مستقبلا، سيتم إلى مناطق خارج المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية.

الوسوم: المغرب

