مستأجرو “أملاك الأحباس” يحتجون بمدينة مراكش

“هذا عيب هذا عار حقوقنا في خطر”، “لا للإفراغ التعسفي”، “هي كلمة واحدة الأوقاف فاسدة”، شعارات صدحت بها حناجر مستأجرين لأملاك أحباس مراكش، اليوم الأربعاء، الذين نددوا بما أسموه “القرارات التعسفية” لمندوبية وزارة الأوقاف بمدينة مراكش، وطالبوا باحترام حقوقهم.

المشاركون الذي حجوا من كل مقاطعات مراكش، المنتمون لكل أصناف المهن والحرف، رفعوا أصواتهم عالية للفت الانتباه إلى ما يعانونه من حيف، منددين بمحاولة فرض مقتضيات المدونة الجديدة للأحباس بأثر رجعي، “في خرق سافر للدستور المغربي ولكل العهود والمواثيق الدولية”، بحسب تعبيرهم.

المحتجون استنكروا الضغط النفسي الذي يمارس عليهم من خلال توصلهم برسائل إنذارية، “والتهديد بالطرد، وكذا المتابعات القضائية، واللغة الاستعلائية لبعض الموظفين في التعامل مع المكترين”، يقول بلاغ توصلت به هسبريس عقب الوقفة المذكورة.

شارع علال الفاسي، الذي يضم عمارات بها محلات متعددة، كان الفضاء الذي اختاره المحتجون لمطالبة الجهات المسؤولة بالتدخل لوضع حد لتصرفات نضارة أوقاف مراكش، التي وصفوها “بالمهددة للاستقرار والسلم والتي تمس مئات الأسر والعائلات، في أرزاقهم وقوتهم اليومي، والمخالفة للتوجهات الرسمية الداعية لمحاربة الهشاشة والفقر”، بحسب مضمون الوثيقة ذاتها.

الكف عن المطالبة بإبرام عقود جديدة بشروط مجحفة وغير عادلة، مطلب آخر رفعه المشاركون في الوقفة الاحتجاجية نفسها، معبرين عن عزمهم “تسطير برنامج نضالي، تنظم من خلاله وقفات احتجاجية واعتصامات سيعلن عنها قريبا”، بتعبير البلاغ.

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