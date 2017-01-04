“محليّو المغرب” يهزمون بوركينافاسو بمراكش

تمكن المنتخب الوطني المحلي، من تحقيق نتيجة الانتصار في المباراة الودية التي جمعته عشية اليوم، بالمنتخب البوركينابي الأول، بهدف نظيف، على أرضية ملحق ملعب مراكش الكبير، وذلك في إطار استعدادات منتخب المغرب لإقصائبات كأس الأمم الإفريقية للمحليين، واستعدادات منتخب بوركينافاسو لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017.

وبادر المنتخب الوطني المحلي بخلق مجموعة من الهجمات مع بداية الشوط الأول من المباراة، غير أن العناصر الوطنية فشلت في ترجمة محاولاتها إلى أهداف، فيما ظلت فرص المنتخب الضيف بوركينا فاسو المشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية، متواضعة بالمقارنة مع المنتخب الوطني الذي واصل لاعبوه البحث عن إمكانية للتقدم في النتيجة.

وواصل أبناء الناخب الوطني جمال السلامي، بحثهم عن تسجيل الهدف الأول في المباراة قبل نهاية الشوط الأول، إذ نجح وليد آزارو بالقيام بتمريرة رائعة لزميله أشرف بنشرقي الذي تمكن من ركنها في مرمى الحارس البوركينابي، معلنا عن تسجيله الهدف الأول لصالح المنتخب الوطني المحلي، وذلك دقائق فقط قبل صافرة حكم المواجهة.

وعرفت المباراة الودية، توقفا لأزيد من عشرين دقيقة ما بين الشوطين، حيث تأخر لاعبو بوركينافاسو في مستودع الملابس، فيما التحق لاعبو المنتخب الوطني بأرضية الميدان للقيام بحركات تسخينية، في انتظار قدوم لاعبي الخصم لانطلاق الجولة الثانية.

وأقدم المدرب جمال السلامي، على القيام بمجموعة من التغييرات مع انطلاق الشوط الثاني، حيث أدخل كل من أيوب الكعبي، محمد بامعمر، يحيى جبران، أحمد حمودان، ومحمد الفقيه، بدل مجموعة من العناصر التي شاركت خلال الجولة الأولى، وذلك رغبة منه في الوقوف على إمكانيات أكبر عدد من اللاعبين، ومنحهم فرصة المشاركة والظهور بقميص المنتخب المحلي.

وحاول المنتخب البوركينابي الضغط خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، غير أن دفاع المنتخب المغربي كان في المكان المناسب للتصدي لمحاولات الخصم، فيما حاولت العناصر الوطنية بناء بعض الهجمات عن طريق اللاعب وليد آزارو، قبل أن تنتهي المباراة بفوز “الأسود” بهدف نظيف.

يشار إلى أن منتخب بوركينافاسو المشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة بعد أيام بالغابون، قد اختار برمجة معسكره التدريبي بمدينة مراكش، بالنظر للإمكانيات والبنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب، إذ من المقرر أن يجري مباراته الودية الثانية أمام المنتخب المالي الذي يعسكر هو الآخر بمدينة الدار البيضاء.

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