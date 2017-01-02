بوريطة ينتظر رئيس موريتانيا قبل زيارة غامبيا

تستمر رحلة ناصر بوريطة، الوزير المنتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، إلى الجارة موريتانيا من أجل تجاوز الأزمة التي كادت أن تعكر صفو العلاقات المغربية الموريتانية، إلا أن أخبار نشاطه هناك منقطعة، وهو ما علقت عليه الصحافة الموريتانية بالقول إن “الصمت المطبق يلف نشاط الوزير”.

وبحسب ما نقلته “الأخبار الموريتانية”، فإن السفارة المغربية بنواكشوط، حيث يقيم بوريطة في هذه الفترة، باتت تمنع الجميع من الدخول إليها، حتى المغاربة المتواجدين بموريتانيا، مفيدة بأنها علقت إشعارا اعتذرت فيه عن السماح بدخول مبانيها، فيما استمرت متابعات إجراءات التأشيرة على مستوى مدخل السفارة.

ووفق المصدر نفسه، فإن بوريطة سيتوجه قريبا إلى غامبيا، فيما سينتظر عودة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من الزويرات لنقاش مبادرة جديدة في غامبيا تقودها موريتانيا والمغرب.

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