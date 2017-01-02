مروحية تنقل حاخاما يهوديا إلى “الشيخ خليفة”

نُقل حاخام يهودي، يبلغ من العمر 64 عاما، من المستشفى الإقليمي لتارودانت نحو مستشفى الشيخ خليفة بن زايد بالدار البيضاء، الاثنين صباحا، بواسطة المروحية الطبية لجهة مراكش آسفي، عقب إصابته بنزلة برد حادة.

وقال الدكتور عبد الفتاح محب، مدير مستشفى محمد المختار السوسي بالنيابة، إن الحاخام، الذي كان مشاركا ضمن احتفالات دينية بضريح الحاخام دافيد بن باروخ على مستوى جماعة تينزرت نواحي تارودانت، أصيب بوعكة صحية حادة تطلبت إلحاقه بمصلحة الإنعاش بمستشفى تارودانت.

وأفاد المتحدث ذاته، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الحاخام “م.أ” ولج المستشفى الإقليمي بتارودانت على الساعة الثامنة مساء أمس الأحد، حيث أجرى تحاليل طبية وبيولوجية قبل أن يحال على مصلحة الإنعاش؛ فيما نقلته المروحية الطبية، صباح الاثنين، صوب مستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء تفاديا لأية مضاعفات.

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