سكان دواوير يطالبون بفكّ “عزلة بأيت مزال “

يعيش سكان عدد من الدواوير بجماعة أيت مزال، التابعة لعمالة إقليم اشتوكة أيت بها، في عزلة، بسبب الوضعية السيئة للطريق التي تربط الدواوير المعنية بالمركز الحضري أيت بها، والتي يبلغ طولها 6 كيلومترات.

وأفادَ فاعل جمعوي بالمنطقة بأنَّ سكان دواوير توريرت وإيزوكاين وإمرزكان، وإبرباضن وأكادير وانكارف، يُعانون الأمرّيْن في رحلة الذهاب والإياب إلى مركز أيت بها لقضاء مصالحهم الاجتماعية والإدارية والصحية.

وتتفاقم معاناة ساكنة هذه الدواوير، بحسب المتحدث، في موسم الأمطار؛ “حيث تنقطع الطريق، مما يجعل الساكنة في عزلة تامة عن العالم الخارجي”، مضيفا أنّ الساكنة في الأيام العادية “تضرب ألف حساب وحساب لاجتياز هذه الطريق الجبلية ذات المسالك الوعرة”.

ووجهت ثلاث جمعيات ممثلة لساكنة الدواوير المعنية مراسلة إلى جماعة أيت مزال، تطالبُ من خلالها بشق الطريق وتعبيدها، مشيرة إلى أنّ هذا المشروع سيمكّن، في حال إنجازه، من ربْط دواوير أخرى بمركز أيت بها، تنتمي إلى جماعات قروية بأيت مزال، وتيزي نتاكوشت وإداوكنيضيف.

وتطالب الجمعيات المعنية بأن يكون للطريق سالف الذكر نصيب من مشاريع تعبيد الطرق التي ينجزها المجلس الجماعي بالمنطقة، وإعطاء الأولوية له، بعدما تعبت الساكنة من ترقيعه بسبب عامل الانجراف.

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