ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > أمن طنجة يوقف متورطين في السرقة ببينهم فتاة
مقالاث مشابهة
العثور على شاب جثة متفحمة داخل منزل بتارودانت العثور على شاب جثة متفحمة داخل منزل بتارودانت
معطيات مثيرة حول مصدر القمصان الحاملة لـ معطيات مثيرة حول مصدر القمصان الحاملة لـ"علم جمهورية...
عصابة عصابة "الساموراي" تسقط بأيدي دركيّي اشتوكة

أمن طنجة يوقف متورطين في السرقة ببينهم فتاة

المصدر:  | 31 ديسمبر 2016 | حوادث |

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الأولى بطنجة من إيقاف 4 أشخاصٍ، بينهم فتاة، كانوا يستهدفون تلامذة الثانوية الإعدادية طارق بن زياد الواقعة في قلب المدينة وسرقة هواتفهم النقالة.

عمليات السرقة كانت تتم عن طريق استدراج لفتاة للضحايا من التلاميذ، ليقوم باقي الأفراد بسرقة ما بحوزتهم من هواتف نقالة خصوصا.

عملية إيقاف الأربعة، المنحدرين من مدينة فاس والقادمين حديثا إلى طنجة والذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، تمت على مستوى شارع محمد الخامس، حيث ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء من الحجم الصغير ؛ بينما سيتم تقديمهم إلى العدالة، بعد انتهاء الأبحاث.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “أمن طنجة يوقف متورطين في السرقة ببينهم فتاة”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب