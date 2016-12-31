أمن طنجة يوقف متورطين في السرقة ببينهم فتاة

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الأولى بطنجة من إيقاف 4 أشخاصٍ، بينهم فتاة، كانوا يستهدفون تلامذة الثانوية الإعدادية طارق بن زياد الواقعة في قلب المدينة وسرقة هواتفهم النقالة.

عمليات السرقة كانت تتم عن طريق استدراج لفتاة للضحايا من التلاميذ، ليقوم باقي الأفراد بسرقة ما بحوزتهم من هواتف نقالة خصوصا.

عملية إيقاف الأربعة، المنحدرين من مدينة فاس والقادمين حديثا إلى طنجة والذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة، تمت على مستوى شارع محمد الخامس، حيث ضبطت بحوزتهم أسلحة بيضاء من الحجم الصغير ؛ بينما سيتم تقديمهم إلى العدالة، بعد انتهاء الأبحاث.

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