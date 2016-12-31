نتائج الدورة 15 للبطولة الاحترافية في كرة القدم

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول التي جرت أمس الجمعة واليوم السبت :

* الجمعة:

شباب الريف الحسيمي – حسنية أكادير 1-0.

نهضة بركان – أولمبيك آسفي 1-0 .

الوداد البيضاوي – الكوكب المراكشي 1-3 .

* السبت :

الدفاع الحسني الجديدي – الرجاء البيضاوي 0-0.

أولمبيك خريبكة – شباب أطلس خنيفرة 1-0.

* الأحد:

– الملعب البلدي بالقنيطرة (الساعة الثالثة بعد الزوال). النادي القنيطري – شباب قصبة تادلة.

– ملعب سانية الرمل بتطوان (الساعة الثالثة بعد الزوال). المغرب التطواني – اتحاد الفتح الرياضي.

– المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله (الساعة الخامسة عصرا). الجيش الملكي – اتحاد طنجة.

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