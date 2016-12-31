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نتائج الدورة 15 للبطولة الاحترافية في كرة القدم نتائج الدورة 15 للبطولة الاحترافية في كرة القدم
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نتائج الدورة 15 للبطولة الاحترافية في كرة القدم

المصدر:  | 31 ديسمبر 2016 | رياضة |

في ما يلي نتائج مباريات الدورة الخامسة عشرة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم لأندية القسم الوطني الأول التي جرت أمس الجمعة واليوم السبت :

* الجمعة:

شباب الريف الحسيمي – حسنية أكادير 1-0.

نهضة بركان – أولمبيك آسفي 1-0 .

الوداد البيضاوي – الكوكب المراكشي 1-3 .

* السبت :

الدفاع الحسني الجديدي – الرجاء البيضاوي 0-0.

أولمبيك خريبكة – شباب أطلس خنيفرة 1-0.

* الأحد:

– الملعب البلدي بالقنيطرة (الساعة الثالثة بعد الزوال). النادي القنيطري – شباب قصبة تادلة.

– ملعب سانية الرمل بتطوان (الساعة الثالثة بعد الزوال). المغرب التطواني – اتحاد الفتح الرياضي.

– المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله (الساعة الخامسة عصرا). الجيش الملكي – اتحاد طنجة.

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