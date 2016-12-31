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إسحاق هرتسوغ يعلن استعداده لخلافة نتنياهو

المصدر:  | 31 ديسمبر 2016 | عالم |

اعتبر زعيم حزب “المعسكر الصهيوني” المعارض، إسحاق هرتسوغ، نفسه بديلا لرئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، بنيامين نتنياهو، في حال تمت إدانته على خلفية التحقيق المرتقب معه بشبهة الفساد.

جاء ذلك في ندوة ثقافية في حيفا، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة مقاطع منها، وذكر فيها هرتسوغ: “سأستبدل نتنياهو عبر صناديق الاقتراع وليس على خلفية التحقيق المرتقب معه”، وتابع: “مع تعمق التحقيق فإن قبضة نتنياهو على الحكومة ستضعف، ومن ثم فإن الناس سيبحثون عن بديل له”.

واعتبر هرتسوغ، المؤيد للسلام مع الفلسطينيين، أن “رئيس الوزراء عاجز عن اتخاذ قرارات تاريخية”.

وقد قالت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إن الشرطة توجهت بطلب إلى مكتب رئيس الوزراء لتحديد موعد لإجراء تحقيق مع نتنياهو، قريبا، بشأن شبهات بالفساد. ولم يتحدد رسميا حتى الآن موعد التحقيق.

في حال إدانة النيابة العامة لنتنياهو في شبهات الفساد فإنه يتعين عليه الاستقالة من منصبه، وهو ما يفتح الطريق أمام انتخابات مبكرة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية: ” يشتبه برئيس الوزراء في هذه المرحلة باساءة الائتمان وبتلقي هدايا بصورة مخالفة للقانون”.

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