الملك محمد السادس يهنّئ العالم بحلول سنة 2017

بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2017، بعث الملك محمد السادس برقيات تهاني الى قادة الدول التي تحتفل بهذه المناسبة.

وضمن الملك هذه البرقيات أطيب متمنياته لقادة هؤلاء الدول ولأسرهم بموفور الصحة والسعادة والهناء، ولشعوبها باضطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في البرقيات الملكية: “إننا، ونحن نستقبل عاما جديدا، ليحذونا امل كبير في أن يقترن مقدمه بترسيخ القيم الانسانية المثلى، وتوطيد جسور التواصل والتفاهم والوئام بين مختلف الشعوب، في كنف السلم والامن والاستقرار”.

“نتطلع، بكل تفاؤل، إلى طي صفحات من العنف والنزاعات والازمات، تخللت السنة التي نودعها، وألقت بظلالها على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية للعديد من دول العالم، والمضي قدما في مواجهة التحديات الكبرى ذات الصلة بالتنمية البشرية والمستدامة، ومحاربة كل أشكال التطرف والإرهاب، تحقيقا لما نبتغيه ونتوخاه لشعوبنا من رقي وازدهار”، يورد الملك محمد السادس بنفس برقيات التهاني.

الوسوم: الملك , محمد السادس

