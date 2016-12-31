أستراليا تحتفي باستقبال 2017 أمام مليوني شخص

استقبلت أستراليا عام 2017 وسط احتفالات وعروضٍ بالألعاب النارية في مدينتي “سيدني” و”ملبورن”.

وتعتبر أستراليا من الدول التي تتقدم العالم في استقبال العام الجديد، كونها تقع في أقصى شرق الكرة الأرضية.

وبثت قنوات تلفزة عالمية مشاهد مباشرة من مدينة “سيدني”، تظهر عروضًا بالألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني ودار الأوبرا الشهيرين.

وحضر نحو مليوني شخص عروض الألعاب النارية التي أقيمت في المدينتين، وأضاءت سماءهما، وسط تدابير أمنية مشددة.

وجرى إطلاق 10 أطنان من الألعاب النارية من 10 نقاط أثناء احتفالات رأس السنة في “ملبورن”، واستغرق ذلك 10 دقائق بحسب السلطات المحلية.

يشار أن دولة “ساموا المستقلة” جنوب المحيط الهادئ، و”جمهورية كيريباتي” في المحيط الهادئ، سبقتا دول العالم في دخولها عام 2017.