الغباء السياسي ..

غالبا ماكانت المفاهيم الفلسفية مدركات للعقل الخالص. عقل يقارب وعيه على درجة نافذة من التدبر وإعادة التأسيس. وقد صح كانط إذ قال ” إن كل مفهوم بلا معطيات حسية هو مفهوم فارغ وإن كل معطى حسي بلا مفهوم فهوأعمى ”

الحاجة إلى الحسيات في واقع لا عقلاني كالحاجة إلى الهواء، إذ التنفس مأخوذ بقوة الاستدلال على وجود ما يحقق سلطة العقل البدهي.

والذي يعيق فهمنا المحايث لعلاقة قطيعية بين العقل والواقع هو نفسه من يبدد تلمسنا لأثر السياسة في هذا العقل المقنع!

حيث القيم السياسية مغيبة والجري وراء مغرياتها يلقي بالظلال على منطق عزل التدافع السياسي عن فعل الممارسة بآليات تنهض بالعقل ولا تدنسه.

هو تحد لسيرورة منافحة عن قيم السياسة، بما هي ثبات ودوام على المبدإ، واستشعار لدرجة التعاطي معه واقعيا.

ويثير هذا التقعيد النظري بمدى تكريس العقل السياسي لقيم الإنسية والتحضر في عالم اليوم نكوصات غاصبة لاواليات السياسة كعلم قائم الذات وكسلوك قيمي إداري ثانيا. يحدث هذا التداعي والتمزق بشكل خطير في مشهديات سياسوية مغربية تطرح أكثر من سؤال حول المعنى السياسي في هيكلة الأحزاب ومرجعياتها ، في اقتدارها وانتظامها الفكري / الايديولوجي، في علاقتها بالمجتمع وبالتعدد الثقافي المحلي، في رؤيتها للدولة والمواطن وفي اختياراتها الداخلية، سواء على مستوى المنهجية الديمقراطية لترتيب برامجها واستراتيجيتها، أو علاقاتها الأخرى المتعلقة بالشراكات السياسية أو تدبير الملفات الإستراتيجية ..

لا يدرك من كان عقلانيا غباء الراهن السياسي المغربي، وليس حكرا على أهل العقل أن ينصتوا لمقاصد المنطق وحدوده وهم يعون قدرة التغيير على خلق الميكيافيلية في أبشع صورها . وإذا كان من البديل الانصراف عن السياسة إلى مادونها من العلوم القانونية والحقة تقريبا لدرجة معقولة من إنصاف الشجن والتقلب على الأهواء والبحث عن وظائف جديدة للموازنات السياسية، فإن الثقوب المتخفية خلف أبواب الراهن السياسي المغربي تجعل من فعل التوثب أداة للتنصل من القيم وقفزا على الذهنيات المقتربة من نبض اليوتوبيا.. الأحلام الهاربة في الاتجاه الذي يصيب تاريخا عميقا من الغياب، ومن المكاشفة التي تفتح مجالا واسعا للتفكير وللرؤية، يضيقان على الغباء إياه، ويعبران الطريق إلى وجوم يعبر عن فدلكة الأشياء وترميمها وعرضها من جديد؟

لقد أصيب الجهاز المفاهيمي لتاريخ الأحزاب، وما عاد قادرا على تمكين النظريات العابرة لأنطولوجيته ووعيه المرجعي، راسما كوة هدر سياسي جسيم، لم تنفع مع ارتحالاته وانسياقاته الثاوية غير التحجيم والتضييق والمغالبة والاندفاع.

وصار التمثيل به أو محاكاته مجرد انتحار في عتبات السقوف وصكا ضافيا للتمويه والمراوغة. والدليل تفشي التواكلية الحزبوية والبراغماتية البليدة ومحاباة رموز السلطة وافتعال التصادمات الجائرة.

وقد رأينا أخيرا في خضم الصراعات الصبيانية بين الأحزاب المغربية كيف تنعق غربانهم وتلعق زبيب الافتراء في مسرحية أقل من هزلية تقتسم فيها مغارم انتخابات جوفاء وأفواه خرساء.

وسرعان ما تستلق الأحزاب المخدومة على الأرائك وتبتعد في مشهدية معيبة عن أصواتها المتناغمة مع السلع المعروضة للبيع والشراء .. وينتهي العرض بزفة مهجنة، ما هي بالبقرة الحمراء ولا الفاقع لونها، ولا تسر الناظرين؟

[email protected]/* */

https://www.facebook.com/ghalmane.mustapha

الوسوم: انتحار

