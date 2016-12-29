دبلوماسي روسي يثير أزمة جديدة بمطار القاهرة

أثار دبلوماسي بالسفارة الروسية لدى مصر أزمة بمطار القاهرة، بعد رفضه الخضوع لإجراءات التفتيش المتبعة لتأمين الركاب وحقائبهم لدى سفره إلى الغردقة، في ثاني واقعة من نوعها خلال أسبوع.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إنه “أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة مصر للطيران المتجهة إلى الغردقة تقدم دبلوماسي بالقنصلية الروسية فى الغردقة لإنهاء إجراءات السفر وأثناء تفتيشه ذاتيًا رفض، كما رفض خلع الحذاء ووضعه على جهاز فحص الحقائب بالأشعة”.

وأوضح المصدر أنه تم الاتصال بمكتب الخارجية بمطار القاهرة، وتم التواصل مع مندوب السفارة، حيث طلب من الدبلوماسي الخضوع لإجراءات الأمن، وبالفعل وافق على إجراءات التفتيش وغادر القاهرة متوجها إلى الغردقة”.

وتتخذ مصر إجراءات مشددة من التأمين في مطاراتها لتلافي حظر السفر الصادر ضد بلادها من بلدان غربية، لاسيما موسكو، عقب سقوط الطائرة الروسية في سيناء يوم 31 أكتوبر 2015، والذي أسفر عن مقتل جميع الركاب.

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