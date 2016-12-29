جماعة طنجة ترفع ميزانية تنفيذ الأحكام ضدها

عقدت الجماعة الحضرية لطنجة، مساء اليوم الخميس، دورةً استثنائية همّت مراجعة وتعديل مشروع ميزانية 2017، التي كان قد صادق عليها المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي.

المراجعة الاستثنائية جاءت بعد عرض مشروع الميزانية على والي الجهة للحصول على التأشيرة، تبعا للمادة الـ191، والذي طالب المجلس بمراجعة الميزانية من خلال وضع اعتماداتٍ مالية كافية لتعويض ذوي الحقوق تنفيذا للأحكام القضائية على الجماعة.

وقد قام المجلس، تبعا لمراسلة الوالي، بتقليص اعتمادات بعض الفصول وتغذية فصل تنفيذ الأحكام “بكيفية لا تمس السير العادي لمصالح الجماعة طوال السنة”، حسب تعبير وثيقة وزّعها المجلس أثناء الدورة الاستثنائية.

ورفع المجلس، في تعديله الجديد، من ميزانية تعديل الأحكام إلى 6 مليارات سنتيم بعد أن كانت في حدود ملياريْ سنتيم، بينما قام بحذف اعتمادات كانت مخصصة لأغراض مختلفة؛ وهي التي لقي بعضها رفضا من لدن فرق المعارضة، خصوصا تلك الخاصة بدعم المنظمات الدولية، التي طالب مستشارون جماعيون بعدم مسّها لما لها من أهمية في على الصعيد الدبلوماسي.

إلى ذلك، صادق المجلس على التعديلات الاستثنائية المذكورة بالأغلبية، مع امتناع 4 مستشارين من فرق المعارضة عن التصويت.

يذكر أن الأحكام المنفّذة على الجماعة الحضرية لطنجة تشكّل هاجسا كبيرا للأغلبية المُسيّرة، بعد أن جرى تنفيذ أحكام بقيمة 30 مليار سنتيم تقريبا خلال السنة الحالية؛ وهو ما جعل فرق الأغلبية بالمجلس تتساءل في أكثر من مناسبة عن سرّ هذه الأحكام، خصوصا أن الأمر يخصّ عاصمة البوغاز أساسا دوناً عن باقي مدن المملكة.

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