حريق ضخم يلتهم مصنعا للنسيج بمدينة طنجة

التهم حريقٌ، صباح اليوم الاثنين، جزءا كبيرا من أحد مصانع النسيج بالمنطقة الصناعية مغوغة بطنجة، مخلّفا خسائر مادّية كبيرة.

وحسب تصريحٍ استقته هسبريس من صاحب المصنع، فإن الشرارة الأولى للحريق انطلقت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا، مُرجّحا أن يكون ناتجا مبدئيّا عن تماسّ كهربائي.

وحسب المصدر نفسه فإن الحريق لم يخلّف أي خسائر بشرية أو أي جروح وسط العمّال، الذين استطاعوا مغادرة المصنع قبل أن تستعر النيران فيه بشكل كبير، مضيفا أن ألسنة اللهب التهمت فقط جهة سخانات المياه الضخمة التي انطلقت منها الشرارة الأولى، ولم تصل لحسن الحظ إلى منطقة الآلات والنسيج بعد أن تمت السيطرة عليها في الوقت المناسب.

يذكر أن عناصر الوقاية المدينة حضرت بشكل مكثّف إلى مكان الحادث، وتمكّنت من وقف انتشار الحريق إلى مصانع ومعامل أخرى بالمنطقة.

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