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“لارام” تعلق رحلة إلى الداخلة بسبب عواصف رملية‎

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | جهات |

أوردت شركة الخطوط الملكية المغربية أن رحلتها المنطلقة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، والمتوجهة صوب مطار الداخلة، والحاملة لرقم AT497، تم تعليقها إلى حين تحسن الأحوال الجوية بمدينة الداخلة.

وأخبرت الشركة ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأنه “نتيجة سوء الأحوال الجوية، اضطرت الطائرة التي كانت تؤمن رحلة مساء يوم الأحد 25 دجنبر على متن طائرة من نوع بوينغ 767 بين الدار البيضاء والداخلة إلى العودة إلى مطار محمد الخامس، وذلك بعد إشعار الطاقم من طرف مصالح الأرصاد الجوية المغربية بوجود عاصفة رملية بمطار الداخلة”.

وأكدت الشركة ذاتها أنه تم تأجيل الرحلة إلى اليوم الموالي، أي اليوم الاثنين صباحا، بينما تكفلت مصالحها بالركاب، وعددهم 160 شخصا، ووفرت لهم المبيت في فندق بالدار البيضاء.

وأضافت الخطوط الملكية المغربية أن “الطائرة أقلعت من جديد صوب الداخلة في حدود الساعة الثامنة والنصف، وبعد دقائق من إقلاعها تم إشعار الطاقم من جديد بتردي الأحوال الجوية وتسجيل عاصفة رملية جديدة بمنطقة الداخلة. كما أبلغت مصالح الأرصاد الجوية طاقم الطائرة باستحالة نزولها بمطار الداخلة، ليقرر العودة من جديد إلى الدار البيضاء”.

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