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الملك يعزّي أسر قتلى حادث سير بضواحي زكوطة

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | حوادث |

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس بعث رسائل تعزية ومواساة الى أسر ضحايا حادثة السير المؤلمة التي وقعت على الطريق الرابطة بين مدينتي فاس وسيدي قاسم، وقرر التكفل شخصيا بنقل جثامين الضحايا ودفنهم ومآثم عزائهم وبعلاج المصابين.

كما قال المصدر نفسه إن الملك قد أصدر تعليماته إلى السلطات المختصة لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا وللمصابين، مشاطرة منه لآلامهم وتخفيفا لما ألم بهم.

وأسفرت حادثة سير، التي وقعت ليل أمس الأحد، عن مصرع 11 شخصا وإصابة 44 آخرين بجروح، ضمنهم عدد من الإصابات البليغة، نجمت عن انقلاب حافلة كانت تؤمن الربط بين مدينتي مشرع بلقصيري وإفران؛ وذلك على الطريق الرابطة بين جماعة “زكوطة” ومدينة سيدي قاسم، على بعد 4 كيلومترات من دوار “لعطاطفة”. وبحسب مصدر أمني، فإن الحادث قد يعزى إلى الإفراط في السرعة.

ووفقا لمصادر هسبريس، فإن الحادثة أسفرت عن مصرع 11 شخصا، من بينهم 6 أطفال، و44 جريحا، ضمنهم حالات وصفت إصابتهم بالبليغة استوجبت نقلهم على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي لمدينة سيدي قاسم.

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