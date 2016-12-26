المغرب يحرز جائزتيْن تشكيليتين بـ”ملتقى تطوان”

توِّج المغرب بجائزتيْ الملتقى العربي للفنانين التشكيليين الشباب الذي نظم بتطوان، في الفترة بين 22 و26 دجنبر، في إطار فعاليات الرباط عاصمة الشباب العربي 2016؛ وذلك في صنفيْها “جائزة الملتقى” و”نبذ العنف”.

وعادت المرتبة الثانية في صنف “جائزة الملتقى” لمصر، متبوعة بكلّ من السعودية والمغرب وفلسطين، بينما حازت سلطنة عمان المرتبة الثانية في صنف “نبذ العنف” متبوعة بالمغرب، اليمن، ثم قطر والأردن مناصفة.

وكان الحفل الختامي، الذي جرت أطواره أمس الأحد، قد عرف عرض فيلمٍ يستعرض مُجريات الملتقى، قبل أن يتمّ تقديم دروع خاصّة بالملتقى لرؤساء وفود الدول العربية المشاركة، تلاه تسليم شهادة تقديرية لمنسق الملتقى، إضافة إلى هدايا تذكارية لوزير الشباب والرياضة بالنيابة، مدير الملتقى، ممثل جامعة الدول العربية، الوالي عامل عمالة تطوان، والمدير الإقليمي لوزارة الشباب والرياضة بتطوان، قدمها لهم رؤساء الوفود.

كما تمّ في الأخير تقديم لوحة فنية من طرف الوفد السعودي مُعبِّرةٍ عن التقارب بين البلدين، قبل أن تتم تلاوة برقية شكر وولاء مرفوعة إلى الملك.

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