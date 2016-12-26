تدابير الفحص التقني للعربات تثير استياء بخريبكة

تشهد مراكز الفحص التقني للعربات بمدينة خريبكة أوضاعا مثيرة للاستنكار، نظرا لقلة عددها من جهة، وعدم إمكانية فحص أكثر من 20 عربة في اليوم بكل مركز يتوفر على مسار واحد للفحص من جهة ثانية؛ وهو ما يدفع الراغبين في الاستفادة من خدمات تلك المرافق إلى تكبد عناء الانتظار لفترات تتراوح بين 7 و12 ساعة.

وبالرغم من التزايد الكبير الذي عرفته مدينة خريبكة في عدد السيارات والشاحنات في السنوات الماضية، فإن عدد مراكز الفحص التقني لم يتجاوز ثلاثة مراكز فقط؛ وهو ما يجعلها عاجزة عن تقديم خدماتها لجميع قاصديها الذين يضطرون في أحيان كثيرة إلى التنقل من خريبكة إلى مدن ومراكز مجاورة لفحص سياراتهم.

وعاينت هسبريس، طيلة الأسابيع الماضية، صفوفا من السيارات المرابطة أمام أحد مراكز الفحص التقني للعربات بخريبكة، في الساعات الأولى من كل يوم؛ فيما أكد عبد الله. س، أحد الراغبين في إخضاع سيارته الخفيفة للفحص التقني، أن بعض مالكي العربات يضطرون إلى المبيت أمام المركز، من أجل قضاء أغراضهم في الفترة الصباحية.

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن المبيت داخل السيارة وقضاء ليلة كاملة أمام مراكز الفحص التقني صار مع مرور الوقت أمرا عاديا، في الوقت الذي عجزت فيه المصالح المعنية عن إيجاد حلول كفيلة بتخفيف معاناة الراغبين في فحص عرباتهم، سواء بإضافة مراكز جديدة أو إعادة النظر في عدد العربات المسموح بفحصها يوميا.

وأكد المصدر ذاته أن المبيت في العراء في فصل الصيف قد يُعتبر أمرا مقبولا ومقدورا عليه، إلا أن البقاء لساعات طوال داخل السيارة في فصل الشتاء والفترات المطيرة والأجواء الباردة، من أجل قضاء غرض لا يتطلب أكثر من عشرين دقيقة، يثير أكثر من سؤال حول مدى حرص الإدارات على تكييف الإجراءات والمساطر مع حاجيات وإكراهات المواطنين.

وأوضح عامل بأحد مراكز الفحص التقني بخريبكة أن إدارة المرفق غير مسؤولة عن ذلك الإجراء، مقرّا بأن المسطرة مجحفة في حق المواطنين، إلا أن دور العاملين في المركز ينحصر في فحص العربات الوافدة عليه، وإنهاء العملية مع بلوغ العدد المحدد في 20 عربة بالضبط، عن كل مسار للفحص، دون إمكانية تجاوزه أو إيجاد حلول أخرى.

وأضاف المتحدث أن أغلب مراكز الفحص التقني تتوفر على مساريْن، من أجل فحص 40 سيارة خفيفة في اليوم الواحد، وإضافة مسار ثالث خاص بالشاحنات والحافلات والعربات الكبيرة، إلا أن تحديد 20 عربة فقط عن كل مسار يحول دون تمكن المراكز من تقديم خدماتها لجميع المتوافدين عليها.