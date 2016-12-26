ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > “الكريساج” يقود فتاة إلى الاعتقال في إنزكان
مقالاث مشابهة
"الكريساج" يقود فتاة إلى الاعتقال في إنزكان
هاتف وراء إضرام مواطن للنار في جسده بالرباط هاتف وراء إضرام مواطن للنار في جسده بالرباط
الدرك يوقف مروّج مخدرات بالجملة شمال أكادير الدرك يوقف مروّج مخدرات بالجملة شمال أكادير

“الكريساج” يقود فتاة إلى الاعتقال في إنزكان

المصدر:  | 26 ديسمبر 2016 | حوادث |

تمكنت مصالح الشرطة بمنطقة أمن إنزكان من إيقاف فتاة قاصر، تنشط ضمن عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض السبيل تحت التهديد بأسلحة بيضاء باستعمال دراجات نارية؛ وذلك في كل من تيكوين وآيت ملول وإنزكان.

وحجزت المصالح ذاتها لدى الموقوفة سكينين من الحجم الكبير، بالإضافة إلى هواتف نقالة متحصل عليها من أفعال السرقة؛ وذلك عند إيقافها بمدينة الدشيرة التابعة للنفوذ الترابي لعمالة إنزكان آيت ملول.

ويجري البحث، الذي تباشره مصالح الأمن بالمدينة، من أجل الوصول إلى شركاء الموقوفة؛ وهم ثلاثة شبان، جرى تحديد هوياتهم، وصدرت في حقهم مذكرات بحث.

الوسوم: , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““الكريساج” يقود فتاة إلى الاعتقال في إنزكان”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب