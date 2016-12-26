سبارتاك موسكو يسعى إلى شراء عقد بنعطية

يبدو أن المحترف المغربي المهدي بنعطية لن يعمر طويلا في الدوري الإيطالي رفقة فريقه يوفينتوس، إذ عجز المدافع عن ضمان الرسمية داخل تشكيلة الفريق وظل غائبا عن المباريات الرسمية، بسبب الإصابة أو جلوسه بدكة البدلاء؛ وهو ما قد يؤثر على مستقبله رفقة الفريق “البافاري”، إذ لم يظهر اللاعب بقميص الأخير إلا في عشر مناسبات، 3 مباريات ضمن دوري الأبطال و7 في “الكالتشيو”.

وكشفت تقارير صحافية إيطالية وروسية أن عميد المنتخب المغربي بات محط اهتمام فريق سبارتاك موسكو، الذي عبّر عن رغبته في شراء عقد اللاعب في حال رفض فريق “اليوفي” تفعيل خيار شراء بنعطية بعد نهاية فترة الإعارة نهاية الموسم الحالي بـ17 مليون يورو، إذ ينتظر مسؤولو الفريق “الروسي” قرار إدارة النادي “الإيطالي”، قصد الدخول في مفاوضات مع صاحب العقد الأصلي بايرن ميونخ الألماني.

ولا تستبعد المصادر ذاتها رحيل اللاعب الدولي المهدي بنعطية عن الفريق “الإيطالي” خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرا إلى الإصابات المتكررة التي يتعرض لها وظهوره القليل بقميص النادي بالإضافة إلى تراجع مستواه، إذ من المنتظر أن تقرر إدارة النادي التخلي عن خدماته في حال توصله بعرض خلال هذه الفترة.

وسيكون على المهدي بنعطية تقديم مستويات جيدة خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية، رفقة “أسود الأطلس” قصد استرجاعه للثقة، والبصم على عودة جيدة خلال الشطر الثاني من الدوري الإيطالي، في حال استمر رفقة يوفنتوس، وتعامل بطريقة مغايرة مع الإصابات التي باتت تهدد مستقبله مع الأندية التي يحمل قميصها.

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